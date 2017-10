Fußball Mike Baltensperger zurück beim FV Degerfelden

Fußball-Kreisliga A-West: Der 36-jährige Trainer unterstützt ab sofort den Spielertrainer Patrick Streule

Fußball-Kreisliga A-West: – Maßgebliche Entlastung gibt es beim Tabellen-Dreizehnten FV Degerfelden für Spielertrainer Patrick Streule, der die Mannschaft in der vergangenen Saison nach der Trennung von Michael Renk im November 2016 übernommen hatte. Wie der Verein mitteilt, wird das Trainerteam ab sofort um Mike Baltensperger erweitert. Der 36-Jährige ist beim FV Degerfelden kein Unbekannter. Vor einigen Jahren war er Trainer der FVD-Reserve, mit der er 2012 den Meistertitel in der Kreisliga C feierte. Weitere Trainerstationen Baltenspergers, der den C-Trainerschein aufweist, waren zuletzt der FC Wittlingen II und der SV Hasel. Bild: FV Degerfelden