Regionalsport Hochrhein Mia Strittmatter und Nicolas Fäs vom TV Rheinfelden Dritte

Fechttalente des TV Rheinfelden schaffen es beim IBF-Jugendligaturnier in Dornbirn/Österreich aufs Podium

Fechten: (sk) Mia Strittmatter und Nicolas Fäs vom TV Rheinfelden schafften es beim IBF-Jugendligaturnier in Dornbirn/Österreich aufs Podium und wurden jeweils Dritte. Bei diesem Ranglistenturnier der Internationalen Bodensee-Fechterschaft (IBF) in den Messehallen Dornbirn präsentierte sich das Rheinfelder Duo in Bestform. Mia Strittmatter (Schüler 2008 und jünger) und Nicolas Fäs (Jugend B 2005/2004) erreichten in beiden Altersklassen die Finals. Bei starker Konkurrenz aus drei Nationen zeigten sie in ihren Vorrunden keine Schwächen und qualifizierten sich für die K.O.-Runde. Am Ende wurden die beiden Fechttalente Dritte. Auch ihre Trainer Marko und Swen Strittmatter waren sehr zufrieden.