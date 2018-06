Regiosport Hochrhein Meister, ich hol dich mit dem Bulldog ab...

VfR Bad Bellingen feiert den größten Triumph seiner 94-jährigen Geschichte. Erstmals spielt der Verein aus dem Rebland in der überregionalen Landesliga. Tim Siegin stellt mit 46 Treffern in 32 Spielen einen Torrekord für die Ewigkeit auf

Der VfR Bad Bellingen feiert: Zwei Jahre nach dem Aufstieg in die Bezirksliga gelang dem Club aus dem Rebland mit dem Meistertitel in der Bezirksliga der größte Erfolg der 94-jährigen Vereinsgeschichte. Mit einem 4:2 gegen den FC Wallbach besiegelte die Elf von Werner Gottschling den hauchdünnen Triumph. Am Ende gab die um 16 Treffer bessere Tordifferenz den Ausschlag gegenüber Vizemeister SV 08 Laufenburg. Den entscheidenden Unterschied machte demnach Rekord-Torjäger Tim Siegin, der seine Ausbeute auf 46 Tore in 32 Spielen schraubte und damit 18 Treffer besser als Laufenburgs Sandro Knab war. Bild: Andrea Grobecker