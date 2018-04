Regiosport Hochrhein Meister-Spielerinnen der TTF Stühlingen nehmen es locker

Tischtennis-Oberliga: Zum Ausklang endet zweijährige Siegesserie mit 0:9 gegen TTC Frickenhausen. Abschied von Luisa Leser und Oberliga-Debüt für Evita Wiedemann

Tischtennis Oberliga, Frauen

TTF Stühlingen – TTC Frickenhausen 0:9

Zum Abschluss einer herausragenden Saison hätten sich die Meisterspielerinnen aus dem Wutachtal sicher einen leichteren Gegner gewünscht, zumal die Stammspielerinnen Monika Kuribayashi und Anna Lasarzick fehlten. So kassierte das Team – in erst- und einmaliger Besetzung – die erste Niederlage nicht nur dieser Saison, sondern seit über zwei Jahren. Der Stimmung bei der Aufstiegsparty tat das 0:9 indessen keinen Abbruch.

Das letzte Spiel des souveränen Meisters stand weniger im Zeichen des Oberliga-Debüts von Evita Wiedemann als im Zeichen des Abschieds von Luisa Leser. Die junge Breisgauerin war vor zwei Jahren zum Aufstieg in die Badenliga vom TTC Emmendingen gekommen und hatte in beiden Spielzeiten ihren Anteil an der Erfolgsgeschichte der Mannschaft, die künftig in der Regionalliga – der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands – an die Platten geht. Dort werden sich Leser und die Stühlingerinnen bald wieder treffen, denn die zuletzt an Nummer 1 der "Zweiten" aufgestellte Spielerin wechselt zum den künftigen Ligarivalen DJK Offenburg II.

An der Seite der Debütantin Evita Wiedemann eröffnete Leser die Partie, blieb aber ebenso ohne Satzgewinn wie Laura Schärrer/Celine Schädler an der zweiten Platte. Fast alle sechs Einzel waren eine klare Sache für den Gast aus dem Schwäbischen. Einzig Celine Schädler schnupperte am Ehrenpunkt, ehe sie mit 2:3 gegen Spitzenspielerin Carolin Schlender verlor. Das waren zwei der insgesamt nur fünf gewonnenen Sätze. Je einen holte sich Schärrer in ihren beiden Einzeln und den letzten Satz spielte erneut Schädler ein.