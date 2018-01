Regionalsport Hochrhein Medaillen für den Skibezirk

Ski alpin: Tim Siegmund von der SZ Rheinfelden wird in Zöblen/Österreich baden-württembergischer Vizemeister im Slalom. Lena Soehnle vom SC Bad Säckingen holt Silber in der U21 im Riesenslalom. Urs Rotkamm vom SC Waldshut auf Platz drei. Tanja Intlekofer vom SC Bonndorf wird U18-Vizemeisterin im Slalom

Ski, alpin: (si) Ferdinand Löffler (WSG Feldberg) sicherte sich bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Aktiven und Jugendlichen im Riesenslalom im österreichischen Zöblen im Tannheimer Tal Silber im Riesenslalom. Tim Siegmund (SZ Rheinfelden) wurde ebenfalls Vize-Meister im Slalom.

Hinter Siegerin Chiara Horning (SC Muggenbrunn) wurde Lea Mai von der SZ Rheinfelden in der U18-Jugendwertung Dritte (Gesamt 14.). Lena Soehnle (SC Bad Säckingen) kam auf Gesamtrang sechs zu Silber in der U21-Wertung. Bei den Männern fuhr Ferdinand Löffler mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang zu Silber und Platz zwei in der U21. Der Ravensburger Leon Kucera wurde Landesmeister. Mit gut einer Sekunde Abstand sichert sich der Birkinger Urs Rotkamm (SC Waldshut) Rang drei. Luis Wohlschlegel (SZ Rheinfelden) wurde Sechster (Gesamt 13.).

Ungefährdet fuhr die Stuttgarterin Pauline Haag zum Gesamttitel im Slalom. Beste Schwarzwälderin war Alina Bohnert (SC Seebach), die sich den Titel in der U18-Klasse sicherte (Gesamt 9.). Tanja Intlekofer (SC Bonndorf) wurde U18-Vizemeisterin (Gesamt 11.). Knapp vor ihr gelang Lena Soehnle als U21-Dritte (Gesamt 10.) zum zweiten Mal der Sprung aufs Podest.

Ein spannendes Rennen um den Gesamtsieg lieferten sich die beiden FIS-Fahrer Tim Siegmund und Leon Kucera, das Kucera letztlich für sich entschied. Siegmund wurde Zweiter. Yannic Geiger (SZ Lahr) fuhr in der U21-Junioren-Klasse hinter den beiden auf Rang drei (Gesamt 7.).

Die Erfolge brachten die Schwarzwälder Ligateams auch in der Skiliga-Wertung nach vorn. Das Team des Skibezirks VII mit Urs Rotkamm, Lena Soehnle, Luis Wohlschlegel, Lea Mai und Tim Siegmund kam im Riesenslalom auf Rang drei der Teamwertung und im Slalom sogar auf Rang zwei, so dass sie nun im Gesamtklassement punktgleich mit dem Team Regio West Dritte sind.