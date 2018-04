Torjäger schießt beim 3:1 des Spitzenreiters beim SV Berau das entscheidende Tor. Kurzes Zittern nach dem 1:1 durch Michael Eichhorn

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Kurzfristig musste Spitzenreiter FC RW Weilheim um den Sieg zittern. Am Ende machten Patrick Steffen (77.) und Markus Flum (83.) doch noch alles klar. Die Elf von Trainer Lars Müller siegte beim SV Berau mit 3:1. Damit nahm sie eine weitere Hürde auf dem Weg zum Titel. Der SV Berau steckt weiterhin mitten im Abstiegskampf.

"Wir haben in den wichtigen Phasen die Tore geschossen", fasste Patrick Steffen im Video-Interview die Geschehnisse auf dem Rasen zusammen. Dass es keinen Schönheitspreis zu gewinnen geben würde, war Weilheims Trainer Lars Müller schon vor der Partie klar gewesen: "Wir haben unser Spiel ein bisschen angepasst, an den kleinen Platz und den kampfstarken Gegner."

Die Weilheimer machten es geschickt. Von Beginn an setzten sie den Gegner unter Druck und zwangen ihn zu Fehlern. So eröffneten sich gleich einige Möglichkeiten. Dass die Führung letztlich in der Entstehung etwas glücklich war – Schwamm drüber. Beraus Innenverteidiger Magnus Isele schoss den überragenden Michael Emmerich (19.) an. Die Kugel segelte im hohen Bogen ins Tor. Noch vor der Pause hätte Markus Flum das 2:0 erzielen können. Müller: "Wir hätten schon vor der Pause die Führung ausbauen müssen." Das wäre beruhigender gewesen. Zu gut ist bekannt, dass ein 1:0 in Berau zu dünn ist.

Fast wäre es dann auch schief gegangen. Plötzlich war Michael Eichhorn (56.) frei. Er fackelte nicht lange – 1:1. Um ein Haar hätte Marius Maier die Beraier Führung erzielt. Der Tabellenführer hatte nach dem 1:1 einen Hänger. "Hochachtung vor meinem Team, dass es den Bogen wieder gekriegt hat", so Müller. Keine Frage: In Anbetracht der Überlegenheit und Chancen wäre ein Remis oder sogar noch eine Niederlage zu wenig gewesen.

Hut ab. Der SV Berau wehrte sich tapfer. "Hinten drin sind wir nicht schlecht gestanden, aber so ein dummes Tor kratzt an der Moral", resümierte Trainer Michael Jehle.

Interview mit Patrick Steffen (FC RW Weilheim):

"Ich hoffe, jeder hat verstanden, um was es geht"

Ein Eigengewächs des SV Berau ist Daniel Maier (24). Der Außenverteidiger trägt die Speilführerbinde und ist eine Stütze im Team, das gegen den Abstieg kämpft.

Daniel, nach dem 1:1 sah es so aus, als wäre was drin. Wie sehen Sie das?

Ja. Wir haben uns gut rangekämpft nach dem 0:1. Das Tor war sehr unglücklich. Dann hätten wir sogar noch das 2:1 schießen können. Am Ende war es natürlich bitter.

Nun, gegen den Spitzenreiter kann man verlieren. Ihr seid aber nicht so richtig aus der Winterpause gekommen. Was war los bis jetzt?

Wir haben eine dünne Spielerdecke. Zu knapp für zwei Mannschaften. Beim 1:7 in Albbruck hatten wir einen Totalausfall. Das war nicht zu entschuldigen. Es gab diese Woche eine klare Ansage. Ich hoffe, jeder hat es verstanden. Jetzt kommen die Gegner, gegen die wir gewinnen müssen.

Wie geht Ihr die nächsten Spiele an?

Ich hoffe, wir sind motiviert. Wir müssen uns auf die Gegner einstellen, kämpfen und punkten.

Fragen: Michael Neubert