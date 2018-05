Regionalsport Hochrhein Marc Philipp verstärkt den FV Lörrach-Brombach

Fußball-Verbandsligist konnte einen jungen Torwart vom Freiburger FC verpflichten. 20-Jähriger bringt Erfahrung als südbadischer Auswahlspieler mit

Fußball-Verbandsliga: – Einen talentierten Torwart konnte der FV Lörrach-Brombach an Land ziehen. Mit Marc Philipp, der an der DHBW in Lörrach studiert, wechselt ein Spieler vom Verbandsliga-Spitzenklub Freiburger FC ins Grütt. „Marc ist extrem ambitioniert und hungrig – bei uns will er den nächsten Schritt machen“, so der Sportliche Leiter Martin Aßmuth. Der Schlussmann stand zuletzt dauerhaft als Nummer 2 im Kader des FFC und kam im Landesliga-Team zum Einsatz. Philipp bringt eine exzellente Ausbildung vom SC Freiburg sowie Erfahrung als südbadischer Auswahlwahlspieler mit. Mit dem FC Emmendingen hat der inzwischen 20-jährige Keeper in der ENBW-Oberliga bereits auf hohem Niveau bei den Junioren gespielt und sich über die A-Junioren des Freiburger FC für einen Kaderplatz im Aktiv-Bereich empfohlen. „Wir freuen uns, dass sich Marc trotz anderer Verbandsliga-Angebote für uns entschieden hat, weil sich bei uns vor allem die jungen Spieler gut weiterentwickeln können", so Aßmuth.