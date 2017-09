vor 1 Stunde SÜDKURIER Tennis Mädchen des TC RW Tiengen bei "Badischen"

U16-Mädchen des TC RW Tiengen wurden mit 10:0 Punkten und 30:0 Matches Meister in der 1. Bezirksliga des Tennisbezirks Schwarzwald-Bodensee und spielen am Wochenende bei den Badischen Mannschaftsmeisterschaften in Baden-Baden um den Titel