Regionalsport Hochrhein MSC Schopfheim freut sich auf das 53. ADAC-Moto-Cross

Internationale Deutsche Meisterschaft für Seitenwagen und Veteranen-Seitenwagen sowie Baden-Württembergischer Motocross-Pokal am 26./27. Mai – Jugend-Motocross mit DMSB-Open-Pokal am Samstag

Moto-Cross: – Der MSC Schopfheim lädt alle Motocross-Fans am kommenden Wochenende, 26./27. Mai, zur 53. Auflage des Schopfheimer ADAC-Motocross ein. Da Schopfheim als langjährige Seitenwagen-Hochburg bekannt ist und der bislang einzige deutsche Seitenwagen-Weltmeister Reinhard Böhler aus Karsau seine Erfolge als Mitglied des MSC Schopfheim errang, kommt erneut ein Lauf zur Deutschen Motocross-Meisterschaft in der Seitenwagenklasse auf dem 1720 Meter langen anspruchsvollen Rundkurs „An der Dossenbacher Landstrasse“, zur Austragung. Da die Seitenwagen-DM auch in diesem Jahr wieder international ausgeschrieben ist, kämpfen neben der deutschen Elite auch wieder bekannte ausländische WM- Teams um Meisterschaftspunkte.

Favoriten sind unter anderem die letztjährigen Sieger, die schnellen tschechischen Brüder Tomas und Ondreij Cermak, sowie die Meisterschaftsführenden Davy Sanders aus Belgien mit seinem deutschen Beifahrer Andres Haller und die auch in diesem Jahr wieder sehr schnellen jungen Österreicher Bennie Weiss/Patrick Schneider aus Höchst im Vorarlberg zu nennen. Bennie Weiss stürzte 2017 beim Start zum 2. Lauf in Schopfheim schwer und musste den Rest der Saison verletzungs- und krankheitsbedingt pausieren. Um so stärker sind sie in diesem Jahr zurückgekommen und zählen zu den absoluten Sieganwärtern. Um einen Platz auf dem Treppchen will auch der Weltmeister 2016, Jan Hendrickx mit Peter Beunk im Boot aus Belgien, mitkämpfen. Nach drei von acht Veranstaltungen trennen diese vier Erstplatzierten in der Meisterschaft nur 15 Punkte.

In dem mit 34 Teams voll besetzten Starterfeld sind auch einige starke Teams aus der Schweiz mit am Start, allen voran das neu formierte Team Christophe Cuche aus Villiers, der seit kurzem mit MSC Schopfheim-Beifahrer Stefan Forster aus Karsau im Seitenwagen erfolgreich ein neues Team bildet, da Bruder Maxime Cuche verletzungsbedingt pausieren muss. Cuche/Forster können für eine Überraschung in Schopfheim gut sein.

Zur deutschen Elite zählen mittlerweile auch das junge Brüder-Gespann Joachim und Philipp Reimann aus Neuenburg-Grißheim, die im vergangenen Jahr erstmals die komplette WM-Serie fuhren, sich fast immer in den harten Qualifikationsrennen für die jeweiligen Rennläufe qualifizieren konnten und auch auch schon erste WM-Punkte holten. In dieser Saison haben sich die beiden jungen Grißheimer, Fahrer Joachim ist 26 und sein Bruder Philipp 24 Jahre alt, nochmals fahrerisch und konditionell gesteigert, und liegen in der aktuellen DM-Wertung mit 71 Punkten auf Platz sechs. In der Weltmeisterschaft rangieren die Reimanns mit bereits 24 WM-Punkten an 23. Position, obwohl sie beim tschechischen WM-Lauf in Kramolin nach viel Pech keine Punkte einfahren konnten.

Die Rennen zur Seitenwagen-DM sind das Highlight des Schopfheimer Motocross, aber das „Rahmenprogramm“ kann sich ebenfalls sehen lassen. Neben den DM-Gespannen gehen in einer offenen Klasse die Seitenwagen-Oldies auf den anspruchsvollen Schopfheimer Rundkurs. In dem Seitenwagen-Veteranenfeld sind für den veranstaltenden MSC Schopfheim Mike Hug und Beifahrer Jochen Kurt aus Schopfheim bzw. Degerfelden sowie Mark Tellermann/Hendrick Arndt aus Rheinfelden und auch Julius und Veronika Reimann aus Neuenburg/Grißheim, die Eltern von Joachim und Philipp, allesamt auf Eigenbau-Honda 750-Vierzylinder-Gespannen am Start. Die Veteranengespanne, allesamt aus den 70-er und 80-er Jahren, sind mit ihrem Sound das Salz in der Suppe und mindestens das akustische Highlight jeder Veranstaltung.

Aber auch die Solofahrer kämpfen in der attraktiven Open-Soloklasse um Punkte zur Baden-Württembergischen Open-Pokal Meisterschaft, in der Fahrer ab 16 Jahren auf Maschinen von 125 ccm Zweitakt bis 650 cm Viertakt startberechtigt sind. Vorgesehen sind in dieser Klasse zwei Halbfinalläufe sowie ein Wertungslauf am Sonntagnachmittag, zu dem sich die schnellsten 40 Fahrer aus den Halbfinalläufen qualifizieren. Nur im Wertungslauf werden Meisterschaftspunkte vergeben.

Auch hier sind einige Lokalmatadoren aus der Region am Start. Aussichtsreichste Lokalmatadoren in einem starken Fahrerfeld von über 50 Teilnehmern aus ganz Baden-Württemberg sind Nico Hug aus Steinen-Höllstein, Silas Muchenberger aus Inzlingen, Maurice Kiok aus Lörrach, Moritz Fehrenbacher aus Kandern-Feuerbach, Jonathan Winkler aus Minsel,n Manuel Wiedmann aus Rickenbach und Sven Bieg aus Binzen, die allesamt für den MSC Schopfheim starten. Außerdem aus der Region sind der Schopfheimer Nico Turturro sowie die beiden Leiner-Brüder Julian und Dennis aus Müllheim vom MSC Hügelheim.

Bereits am Samstag gibt die Jugend von sechs bis 21 Jahren den Ton bei der bereits 33. Ausgabe des Schopfheimer Jugendcross an. Gefahren wird um den Baden-Württembergischen Jugend-Motocross-Cup in fünf Klassen von 50 ccm bis 125 ccm Zweitakt in jeweils zwei Rennläufen, wobei die sechs- bis achtjährigen Steppkes auf eine verkürzte Runde geschickt werden. Auch hier wollen einige Lokalmatadoren ihren Heimvorteil nutzen. Mit dabei ist in der Schülerklasse A 50 ccm der achtjährige Joel Rummler aus Laufenburg-Binzgen. Bei den Schülern B 65 ccm sind Marvin Vögt aus Bad Säckingen-Rippolingen und Lenny Geissler aus dem schweizerischen Rothenburg am Start. Auf einer 85 er KTM versucht der 13-jährige Lukas Ehmann aus Kandern-Tannenkirch, eine gute Figur beim in der Jugendklasse A Rennen abzugeben. Dass er mit seiner 85 er Husqvarna im Vorderfeld mitfahren kann, möchte auch der ebenfalls 13-jährige Marco Sutter aus Bad Säckingen-Harpolingen auf seiner Hausstrecke in der Jugendklasse B, 85 ccm, unter Beweis stellen.

Gleich drei aussichtsreiche MSC-Fahrer sind in der 125-er Juniorenklasse am Start: Silas Muchenberger aus Inzlingen, Dennis Bahr aus Schopfheim und Edvard Erdely aus Hänner. Mit über 20 Teilnehmern ist dies auch die teilnehmerstärkste und schnellste Klasse, die Fahrer sind alle im Alter zwischen 14 und 21 Jahren und lassen ihre Motorräder schon ordentlich fliegen.

Im Rahmen des samstäglichen Jugend-Cross-Programms geht es in einer weiteren Solo-Open-Klasse um Punkte zum Deutschen-DMSB-Open-Motocross-Pokal der Gruppe Süd. Hier gehen Fahrer ab 14 Jahren aus dem ganzen süddeutschen Raum mit Maschinen von 125 ccm Zweitakt bis 650 Viertaktmotoren an den Start. Mit dabei sind sicherlich auch einige Lokalmatadoren wie z.B. Maurice Kiok aus Lörrach, der das Samstagsrennen als gutes Training für den BW-Pokallauf am Sonntag mitnimmt.

Der MSC Schopfheim hat sich entschlossen, diese “neue“ Klasse zusätzlich im Samstagsprogramm auszuschreiben, um auch den Samstag für die Zuschauer noch attraktiver und spektakulärer zu machen.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 9 Uhr mit den Trainings- und ab 13 Uhr mit den Rennläufen der Jugend und der Deutschen Motocross-Open-Pokal-Klasse. Nach der Siegerehrung um 18.30 Uhr ist ab 20 Uhr Party im Festzelt angesagt.

Der Rennsonntag beginnt mit den Trainingsläufen ab 9 Uhr, bevor um 11.45 Uhr mit dem ersten Halbfinallauf der BW-Open-Klasse das erste Rennen des Rennsonntags gestartet wird. Ende ist um etwa um 17.15 Uhr.