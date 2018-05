Regiosport Hochrhein Luillys Perez Mora vom KSV Rheinfelden ist panamerikanischer Meister

Greco-Ringer aus Venezuela siegt beim Turnier in Peru

Kontinentalmeister: Nach zwei zweiten Plätzen hat es Greco-Spezialist Luillys Perez Mora vom KSV Rheinfelden endlich geschafft: Bei den panamerikanischen Kontinentalmeisterschaften in Peru gewann der Venezolaner im dritten Anlauf die Goldmedaille in der 97-Kilogramm-Klasse. Im Finale setzte er sich mit 2:0 gegen Kevin Castillo aus Honduras durch. Per Livestream verfolgten die Rheinfelder Ringer die Kämpfe ihres Teamkameraden in der Hauptstadt Lima. Vor allem beim Halbfinale gegen den Kubaner Gabriel Rosillo Kindelan gab es für die Rheinfelder ein Wechselbad der Gefühle. Nach 7:0-Führung ihres Teamkollegen wurde der vorzeitige Sieg durch den Videobeweis (Challenge) zurückgenommen und das Duell ging weiter. Rosillo Kindelan kam in der fünften Minute nochmals auf 5:7 heran. Zuvor war Perez Mora mit einem 10:0-Erfolg nach knapp zwei Minuten gegen Lester Enriquez Calderon (Guatemala) ins Turnier gestartet.