Regiosport Hochrhein Lisa Eble vom SV 08 Laufenburg wird Deutsche Meisterin

Gewichtheberin aus Eimeldingen setzt sich in Speyer deutlich gegen 19 Konkurrentinnen durch. Andreas Albiez wird Dritter. Titel für Moritz Huber vom KSV Lörrach

Starker Auftritt: Bei den Deutschen Meisterschaften der Gewichtheber in Speyer holte sich Lisa Eble vom SV 08 Laufenburg den Titel in der Klasse bis 69 Kilo. Die Eimeldingerin siegte im Feld der 20 Teilnehmerinnen mit 77 Kilo im Reißen und 94 Kilo im Stoßen – und damit sechs Kilo Vorsprung auf Lies Rieß aus München. Teamkollege Andreas Albiez wurd Dritter (70/92 kg) in der Klasse bis 62 Kilo. Betreut wurde das Duo von Trainer Tobias Strittmatter. Bei den Junioren holte sich Moritz Huber vom KSV Lörrach den Titel in der Klasse bis 69 Kilo mit 122/150 kg und 272 Kilo Zweikampfleistung. Archivbild: Matthias Scheibengruber