Regionalsport Hochrhein Leon Back vom TC RW Tiengen erst im Finale besiegt

Bei den offenen Meisterschaften des Tennis-Bezirks Schwarzwald-Bodensee wird Back Zweiter in der stärksten Männer-Konkurrenz. Vereinskollege Klaus-Daniel Umland holt bei den Männern 30 sogar den Titel

Tennis: (jümü) Ein Meister und ein Vizemeister kommen vom TC BW Tiengen. Während Leon Back in der Männer-Konkurrenz bis ins Finale vorstieß, sicherte sich Klaus-Daniel Umland bei den Männern 30 sogar den Titel.

Back, der beim Ranglistenturnier zu den offenen Meisterschaften des Bezirks Schwarzwald-Bodensee in Singen "nur" an Position fünf gesetzt war, traf nach einem Sieg im Halbfinale über Maximilian Scheiter aus Ingoldstadt im Endspiel auf den ungesetzten Fabian Brugger vom TC Überlingen, der sich im anderen Halbfinale gegen Backs Vereinskollegen Marvin Kromer durchgesetzt hatte. In einem hochklassigen Finale gewannen Back und Brugger jeweils einen Satz mit 6:4, ehe Brugger das Match-Tiebreak mit 10:5 für sich entschied.

Der Tiengener Klaus-Daniel Umland landete als top-gesetzter Spieler bei den Männern 30 einen Favoritensieg. Nach seinem Erfolg im Halbfinale gegen Robert Uwira (TC Nicolai Konstanz) ließ Umland im Finale dem an Position drei gesetzten Julian Grieser (TC Radolfzell) mit 6:1 und 6:2 keine Chance.