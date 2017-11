Regionalsport Hochrhein Leon Back kommt bis ins Halbfinale

Tennisspieler des TC RW Tiengen bei DTB-Ranglistenturnier und Bezirksmeisterschaft in Konstanz. Henri Ohl bis ins Viertelfinale

Tennis: (jümü) Leon Back zog beim Deutschen Ranglistenturnier im Rahmen der offenen Bezirksmeisterschaften des Bezirks Schwarzwald-Bodensee in Konstanz bis ins Halbfinale ein. Dort war allerdings für den an Position drei gesetzten Spieler des TC RW Tiengen gegen Noah Thurner (TC Friedberg) Endstation. Back musste sich mit 2:6 und 2:6 geschlagen geben. Das Finale verlor Thurner dann gegen den top-gesetzten Christian Haupt (DTB 128) mit 5:7 und 3:6. Den Sprung ins Viertelfinale schaffte im starken Feld auch Henri Ohl vom TC RW Tiengen. Ingesamt gingen bei dem Turnier, das in drei Hallen in Konstanz ausgetragen wurde, 165 Tennisspielerinnen und -spieler aus ganz Süddeutschland an den Start.