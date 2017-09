Fußball-Kreisliga A-West Leichtsinn des SV Nollingen wird gnadenlos bestraft

Fußball-Kreisliga A-West: SV Karsau macht aus einem 0:2 noch ein 2:2. Dennis Wolf trifft für die Gäste aus 40 Metern

Fußball-Kreisliga A-West: – Nach 83 Minuten war die Welt beim SV Nollingen noch in Ordung. Die Mannschaft von Trainer Giovanni Di Feo führte mit 2:0. Zwei Minuten später stand es 2:2 – der SV Karsau hatte den Leichtsinn der Gastgeber gnadenlos bestraft und entführte beim Rheinfelder Stadtrivalen im Derby einen verdienten Punkt.

„Wir müssen vorher das 3:0 erzielen. Stattdessen kassieren wir durch einen Foulelfmeter und einen Sonntagsschuss noch zwei Gegentreffer“, war der Trainer des SV Nollingen, Giovanni Di Feo, nach der Partie bedient. Die Cleverness, die Führung durch zu bringen, habe gefehlt. „Da zeigt sich, dass wir sehr viele junge Spieler haben. Bei uns fehlt ein erfahrener Mann, der mal die Zügel in die Hand nimmt“, so Di Feo.

Nach einer ersten Hälfte zum Vergessen mit nur einer Chance für Santo Di Fazio, dessen Schuss Marco Trapp im Tor der Gäste parierte, sorgten zwei eingewechselte Spieler bei den Gastgebern für Betrieb. Yannick Dold lupfte den Ball über den herausgeeilten Trapp und Tobias Eder vollendete zum 1:0 (56.). In der 69. Minute war es umgekehrt: Eder setzte Dold ein, der auf 2:0 erhöhte. Dann verwandelte Andreas Falkus für die Gäste einen Foulelfmeter zum 1:2. Der Ball war kaum wieder im Spiel, als Dennis Wolf sah, dass Alper Odabas viel zu weit vor seinem Kasten stand. Wolf hämmerte das Leder aus 40 Metern über Odabas hinweg zum 2:2. Bis tzum Schlusspfiff hatten beide Mannschaften noch Chancen auf den Siegtreffer, doch blieb es bei der Punkteteilung.

Wilfried Zäh, Trainer der Gäste, war stolz auf seine Mannschaft. Vor dem Anpfiff hatte sich Stamm-Kapitän Sven Hertrich berufsbedingt abgemeldet. „Damit fehlten mit neun Stammspieler“, klagte Zäh. „Wir haben letztlich die arrogante Spielweise des SV Nollingen bestraft“, freute sich Zäh.

"Das ist klar eine gefühlte Niederlage"

Nicht so richtig glücklich war Luis Grether (22) über das 2:2 seines SV Nollingen im Rheinfelder Stadtderby gegen den SV Karsau. Grether spielt in seiner dritten Saison beim Kreisliga A-Aufsteiger und wohnt in Grenzach.

Luis, haben Sie mehr erwartet?

Mit dem Unentschieden bin ich nicht zufrieden. Das ist klar eine gefühlte Niederlage. Wir müssen das dritte Tor erzielen, bevor wir einen Gegentreffer kassieren.

Ihr Trainer sagt, da fehle die Routine. Können Sie zustimmen?

Ja, wir haben eben eine junge Mannschaft. Aber wir wollen aus unseren Fehlern lernen und es das nächste Mal besser machen.

Sie haben sich in der Pause die Kapitänsbinde geschnappt.

Ja. Unser Kapitän Justin Petretta musste aus privaten Gründen weg. Da hat Trainer Di Feo mir die Binde gegeben.

In der Tabelle sind Sie als Aufsteiger im vorderen Drittel. Geht da noch was nach vorn?

Für uns geht es nur um den Ligaverbleib. Da machen wir uns auch nichts vor. Alle Teams sind in der Liga eng beisammen. Deshalb müssen wir aufpassen, nicht nach unten zu rutschen.

Und nächstes Wochenende?

Da müssen wir nach Schopfheim und uns die Punkte holen, die wir heute verschenkt haben.