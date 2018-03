Regiosport Hochrhein Leah Bühler wird Deutsche Meisterin

Ski-Ass des SC St. Blasien gewinnt Schüler-Titel im Super G auf der berühmten Kandahar-Piste in Garmisch-Partenkirchen

Ski alpin: – Ein perfektes Wochenende erlebte Leah Bühler vom SC St. Blasien. Die 15-Jährige sicherte sie in Garmisch-Partenkirchen im Super G den Deutschen Meistertitel der Schülerinnen. Einen Tag später setzte sie mit dem Sieg im letzten Riesenslalom des Deutschen Schülercups noch eins drauf und sammelte wertvolle Punkte für die Gesamtwertung.

Zuletzt holte Sion Demattio vom SC Neustadt vor vier Jahren im Super G einen alpinen Meistertitel der Schüler in den Schwarzwald. Nun beendete Leah Bühler (SC St. Blasien) das Warten auf den nächsten Triumph. Obwohl sie bereits mehrfach als schnellste Speedfahrerin des Schwarzwälder Skiverbands glänzte, überraschte sie mit einer grandiosen Fahrt auf der Kandahar-Piste, auf der auch die deutschen Speed-Weltcups ausgetragen werden. Mit neun Hundertstelsekunden Vorsprung distanzierte sie ihre baden-württembergische Konkurrentin Katharina Haas vom SC Gerstetten. Vom Start am berüchtigten Trögl-Hang nahm Bühler bei eisig-harter Piste die Geschwindigkeit über die Streckenabschnitte Schussanger und Himmelreich am besten mit. Souverän verwies sie ihre 30 Konkurrentinnen auf die Plätze. Für ihren Trainer Kai Peukert (Skiverbände Baden-Württemberg) war schon vor dem Start klar, dass die St. Blasierin gute Siegchancen haben würde.

Um die letzten Punkte für die Gesamtwertung zum Deutschen Schülercup, der höchsten deutschen Schülerkategorie, ging es beim letzten Riesenslalom-Wettbewerb. Beflügelt durch ihren Meistertitel war Leah Bühler beeindruckend im Startdurchgang unterwegs und schob sich sofort an die Spitze des Feldes. Dank des souveränen Auftritts reichte ihr die zweitschnellste Zeit im Folgedurchgang zum Sieg in einem Rennen dieser Cup-Wertung.