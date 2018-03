Regionalsport Hochrhein Leah Bühler fährt zu Bronze

15-jähriges Skitalent des SC St. Blasien zeigt bei den Deutschen Schülermeisterschaften am Ahornbühl in Todtnau-Fahl nach ihrer Disqualifikation im Riesenslalom eine Trotzreaktion und wird Dritte im Slalom

Ski, alpin: – Leah Bühler vom SC St. Blasien und Marco Behringer vom SC Fischbach erzeilten für den Skiverband Schwarzwald (SVS) die Spitzenergebnisse bei den Deutschen Schülermeisterschaften im Riesenslalom und Slalom auf dem Weltcup-Hang am Ahornbühl in Todtnau-Fahl und wurden jeweils Dritte. Rund 90 Athleten der Jahrgänge 2005 bis 2002 hatten sich für diese nationalen Titelkämpfe qualifiziert.

Mit einem noch etwas verhaltenen Lauf brachte sich Emilia Löffler (WSG Feldberg) schon nach Durchgang eins im Vorderfeld des Riesenslalom-Ausscheids aussichtsreich in Position. Für eine Schrecksekunde sorgte die deutsche Super G-Meisterin Leah Bühler (SC St. Blasien), als sie das berühmt-berüchtigte Kanonenrohr gerade hinter sich gebracht hatte, dann aber am Finaltor einfädelte und mit einer möglichen Top-Ten-Zeit ins Ziel stürzte. Emilia Löffler gelang im zweiten Durchgang die viertbeste Laufzeit, die ihr Rang acht im Endklassement einbrachte. Ronja Wiesler (SC Münstertal) wurde als 18. zweitschnellste Schwarzwälderin, Laura Disch (ST Freiburg) und Lavinia Horning folgten auf den Rängen 23 und 29. Sophia Zitzmann (SC Gaissach), Gewinnerin der diesjährigen Schülercup-Wertung, sicherte sich auch den Meistertitel.

Bei den Jungen waren nach dem Startdurchgang fünf Athleten innerhalb von drei Zehntelsekunden platziert. Das versprach Spannung fürs Finalrennen. Der Allgäuer Hannes Amman ließ sich jedoch nicht beeindrucken und sicherte sich mit souveräner Laufbestzeit den Meistertitel. Marco Behringer (SC Fischbach) gab Gas, auch wenn ihn ein Stolperer am Start wertvolle Zeit kostete, und fuhr mit dem zweitschnellsten Lauf noch als Dritter aufs Podest. Jonas Schoch (SC Sasbach) und Jakob Baum (SC Oberried) kamen auf die Ränge 33 und 35.

Dass sie die Disqualifikation vom Riesenslalom gut weggesteckt hatte, bewies Leah Bühler beim Slalom am zweiten Wettkampftag. Der anspruchsvolle Meisterschaftskurs lichtete schon im ersten Durchgang das Starterfeld deutlich aus. Bühler befand sich auf Rang sechs im Zwischenklassement, Ronja Wiesler auf Rang neun ebenfalls noch in den Top Ten. Mit der viertschnellsten Finalzeit gelang Bühler noch der Sprung aufs Podest und die beste Slalomplatzierung in dieser Saison. Ronja Wiesler fiel zwar noch um einen Rang zurück, blieb aber als Zehnte zweitschnellste SVS-Starterin. Laura Disch und Lavinia Horning fuhren als 15. und 18. ins Mittelfeld. Den deutschen Slalom-Meistertitel sicherte sich die baden-württembergische Doppelmeisterin Katharina Haas (SC Gerstetten).

Der Slalom-Titel der Jungs ging an Max Geissler-Hauber (SC Thalkirchdorf), also wie tags zuvor beim Riesenslalom ins Allgäu. Nach dem Ausscheiden von Marco Behringer im Startdurchgang hatten die SVS-Läufer mit dem Rennausgang nichts mehr zu tun. Jonas Schoch war als 22. noch mit einer guten Mittelfeld-Platzierung im Rennen, kam aber letztlich nicht ins Ziel. So war Jakob Baum auf Rang 20 der einzige Schwarzwälder in der Wertung.