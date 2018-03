Regionalsport Hochrhein Leah Bühler: Auf Schussfahrt im Kanonenrohr

Skitalent aus Häusern und Fahrerin des SC St. Blasien will am Feldberg bei der Deutschen Schülermeisterschaft nachlegen. Am Ahornbühl geht es um die Titel im Riesenslalom und Slalom

Ski, alpin: – Der Winter ist schon fast vorüber, aber Leah Bühler hat noch lange nicht genug. Das 15-jährige Skitalent des SC St. Blasien will an diesem Wochenende noch einmal richtig angreifen. Von Freitag bis Sonntag stehen auf der Weltcupstrecke Ahornbühl am Feldberg die Deutschen Schülermeisterschaften im Riesenslalom und Slalom an. Am Freitag geht es ab 9.30 Uhr um den Riesenslalom-Titel, am Samstag steht zur selben Uhrzeit der Slalom an. Als Nachschlag gibt’s am Sonntag ab 9 Uhr auf der Seebuck-Piste noch den Parallelslalom als Teamwettbewerb.

Für Leah Bühler, die mit ihren Eltern Michaela und Patrick sowie ihrer ein Jahre älteren Schwester Hannah in Häusern wohnt, ging vor zwei Wochen sportlich so richtig der Knopf auf. Zunächst sicherte sie sich auf der Kandahar-Weltcupstrecke in Garmisch den deutschen Schülertitel im Super-G. Kurz darauf siegte sie ebenfalls in Garmisch beim Deutschen Schüler-Cup im Riesenslalom. Vor einer Woche bestätigte sie ihre exzellente Form und wurde am Hofeck in Bernau Riesenslalom-Meisterin der Schülerinnen im Skiverband Schwarzwald.

Angedeutet hat sich dieser „Durchbruch“ schon vergangenes Jahr. Daran erinnert sich Leahs Mutter Michaela Bühler noch genau. Damals verletzte sich Leahs Schwester Hannah kurz vor vor dem Super-G um den Deutschen Schüler-Cup in Garmisch. Leah sprang ein und war damals als jüngste Teilnehmerin die Beste aus Baden-Württemberg. „Hannah musste wegen ihres Kreuzbandrisses eine einjährige Pause einlegen und steht erst jetzt wieder auf den Skiern“, sagt die Mutter.

Bei Leah Bühler ging es bereits von Kindesbeinen stetig aufwärts. Mit drei Jahren wurden ihr erstmals die Skier angeschnallt, mit vier machte sie ihren ersten Skikurs beim SC St. Blasien. Bald fuhr sie bereits bei Kinderskirennen des Bezirks mit. Im Bezirkskader war Achim Mai von der SZ Rheinfelden ihr Trainer, nun sind es Kai Peukert und Klaus Ammon, die Trainer des Landeskaders sind. Seit vier Jahren fährt Leah Bühler auch bei Schwarzwald- und baden-württembergischen Meisterschaften und vor drei Jahren erstmals bei einem Deutschen Schüler-Cup.

Vor zwei Wochen war Leah Bühler bei ihrem Triumph in Garmisch nicht allein. „Ich war vier Tage dort und hab Leah die Daumen gedrückt. Mein Mann ist nachgekommen und war dann auch am zweiten Tag an der Strecke“, erinnert sich Michaela Bühler. Am Freitag und Samstag kann Leah Bühler fast vor der Haustür in Fahl nachlegen. Im Slalom war sie immer stark. „Ich liebe aber auch das Risiko, die Geschwindigkeit und steile Hänge“ sagt Leah Bühler.

Wenn’s am Freitag auf der Piste am Feldberg durch das berühmt-berüchtigte Kanonenrohr geht, will das Skitalent aus Häusern zeigen, dass sie in allen Disziplinen reif für den Titel ist – eine richtige Allrounderin eben.