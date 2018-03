Regionalsport Hochrhein LG Hohenfels: Nachwuchs beweist seine Qualitäten

Starke Kugelstoßer von der LG Baar. LG Hohenfels lädt zu seinem Hallensportfest. 80 Kinder und Jugendliche in Tiengen

Leichtathletik: – Die Hallensaison neigt sich fast schon dem Ende zu. Die LG Hohenfels lud deshalb die Leichtathletik-Talente aus unserer Region nochmals zu ihrem Hallensportfest in die Tiengener Sporthalle ein. Überragende Leistungen zeigten nicht nur die Einheimischen, sondern vor allem die starken Kugelstoßer der LG Baar.

Das musste vor allem der Laufenburger Ramon Schindler von der LG Hohenfels erfahren, seines Zeichens immerhin badischer Meister im Speerwerfen. Der Werfer-Spezialist musste sich beim Kugelstoßen der Klasse M15 mit 10,22 Metern Marcel Willmann (LG Baar) beugen, der die Kugel auf 13,27 m wuchtete. Der Schwarzwälder ist übrigens auch ein talentierter Werfer und mit dem Diskus in Baden die Nummer Eins seines Jahrgangs. Schindler siegte dagegen beim Hochsprung (1,52 m).

In der Klasse U18 bewies der Hohenfelser Felix Eschbach mit vier Siegen über 600 m, im Hochsprung, Standweitsprung und über 2x35 m seine Qualitäten. Stark auch in dieser Altersklasse die Athleten der LG Baar, die den Sieg im Kugelstoßen unter sich ausmachten. Jan Horn gewann letztlich mit 11,86 m.

Bei den Ältesten der U20 war Oliver Rees entweder allein am Start oder musste sich mit nur einem Konkurrenten messen. Herausragend war Rees vor allem in der Disziplin des Standweitsprungs. Hier stand eine Weite von 2,85 m für ihn zu Buche.

In drei Disziplinen startete Jason Kelz in der M14 und diese drei beendete er auch siegreich. Das Hohenfelser Talent, das dem baden-württembergischen Nachwuchskader angehört, gewann im Hochsprung (1,52 m), im Kugelstoßen (8,09 m) und über 2x35 m (10,7 sec). Alle sechs Diszplinen in der Klasse M13 (600 m, Hochsprung, Standweitsprung, Kugelstoßen, 2x35 m, 2x35 m Hürden) entschied der Hohenfelser Pascal Rafiq zu seinen Gunsten. Mannschaftskollege Erik Behncke gelangen drei Siege in der Klasse M12. Über 600 m (2:18,1 min), im Standweitsprung (1,92 m) und über 2x35 m (11,1 sec) war er nicht zu bezwingen.

Auch bei den Mädchen gab es einige beachtliche Leistungen. In der W12 kam Milena Weise (GWRS Gurtweil) zu drei Siegen, Leila Mezghini LG Hohenfels) zu deren zwei. In der Klasse W13 waren die beiden badischen Block-Meisterinnen Cora Nußbaumer und Aline Schmidt von der LG Hohenfels am Start. Nußbaumer siegte im Hochsprung (1,30 m) und im Standweitsprung (2,08 m), Schmidt im Kugelstoßen (7,25 m) und über 2x35 m (10,7 sec). Nele Albicker, ebenfalls von der LG Hohenfels, war die Beste über 2x35 m Hürden (13,5 sec).

Tamara Strauß (LG Hohenfels) ragte mit fünf Siegen in der W14 heraus. Vorn war sie im Hochsprung (1,28 m), Standweitsprung (2,16 m), Kugelstoßen (7,23 m), 2x35 m Hürden (12,3 sec) und 2x35 m (10,8 sec). Gute Leistungen zeigten die Hohenfelserinnen auch in der W15. So gewann Ellen Diez den Hochsprung mit 1,40 m. Vier Siege landete Johanna Brödlin über 600 m (2:10,2 min), beim Kugelstoßen (7,87 m), über 2x35 m (10,7 sec) und 2x35 m Hürden (12,2 sec).

Stark präsentierte sich Feline Weger vom TV Bad Säckingen mit drei Erfolgen in der W18. Vor allem ihre Leistung im Kugelstoßen, bei dem sie mit 10,27 m die Zehn-Meter-Marke klar übertraf, überzeugte. Auch Annika Lang (LG Hohenfels) darf mit ihren Siegen über 600 m (2:05,5 min) und im Standweitsprung (2,15 m) zufrieden sein.

Bei den Frauen der Altersklasse U20 war Jennifer Buckel von der LG Hohenfels bei ihren drei Starts allein am Start. Wie gewohnt überzeugte sie beim Kugelstoßen. Dieses Mal stieß sie eine Weite von 10,70 m.