Regiosport Hochrhein Kunstrasen-Premiere beim FC Erzingen

Fußball-Bezirksliga startet mit drei Nachholspielen in die Frühjahrs-Halbserie. Das neue Trainer-Duo Michael Seifert und Luigi Minicozzi freut sich aufs Duell mit dem SV Weil II

Fußball-Bezirksliga: – Trocken soll es bleiben am Wochenende, aber eisig kalt mit nur hin und wieder ein paar Sonnenstrahlen. Hoch „Hartmut“ ist aus dem Nordosten im Anmarsch, noch sorgt der kalte „Fritz“ am Wochenende für einen frostigen Start ins Fußballjahr 2018. Drei Nachholspiele sind angesagt, gespielt werden kann – dank Kunstrasen – an allen drei Spielorten. Der FC Zell erwartet Schlusslicht Bosporus FC Friedlingen und der FC Wittlingen hat den FC Schönau zu Gast. Im Osten den Bezirks Hochrhein tritt der SV Weil II beim FC Erzingen an.

Mit insgesamt drei Spielen ist der FC Erzingen noch im Rückstand. Neben der für Samstag angesetzten Partie gegen den SV Weil II fehlen noch die Spiele beim FC Wehr (Ostermontag) und das Klettgau-Derby gegen den FC Geißlingen, das am Abend vor Himmelfahrt angesetzt wurde.

Für Luigi Minicozzi und den bisherigen Co-Trainer Michael Seifert, die nach dem Rückzug von Oliver Neff übernommen haben, ist es ein besonderes Spiel: „Groß nervös bin ich nicht, aber es ist schon etwas anderes, in der Bezirksliga an der Linie zu stehen“, gibt Minicozzi, der bis Juni die FCE-Reserve trainiert hatte, offen zu: „Wir gehen gut vorbereitet in die Partie und hoffen, dass die Spieler unsere Ideen umsetzen.“

Drei neue Spieler mussten integriert werden, was gut gelungen sei, betont der 34-Jährige: „Michael Jauch, der vom SV Jestetten kam, und Benjamin Ciglar vom SV Schaffhausen sind sicher dabei.“ Offen ist das Debüt von Elham Ademaj, der zuletzt beim FC Rafzerfeld/CH spielte: „Wir hoffen, dass wir die Freigabe noch bekommen“, so Minicozzi, der auf Shaban Limani (Zerrung) sowie die Urlauber Valentin Loparco und Sandro D’Accurso verzichten muss: „Es wäre schön, wenn wir das erste Pflichtspiel auf dem neuen Kunstrasen für uns entscheiden könnten“, wünscht sich Minicozzi, der sich vom Tabellenstand nicht blenden lassen will: „Die Weiler werden sicher einige Spieler aus dem Landesliga-Kader mitbringen. Ich erwarte ein schweres Spiel. Aber wir sind gerüstet.“