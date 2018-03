Regiosport Hochrhein Krämpfe bremsen Sabine Spitz aus

Mountainbikerin aus Niederhof fällt mit Partnerin Robyn de Groot auf Rang vier zurück

Radsport: (sk) Nach dem dritten Platz im Prolog der Cape Epic in Südafrika erwischten Mountainbikerin Sabine Spitz (Niederhof) und ihre Partnerin Robyn de Groot (Südafrika) bei der ersten Etappe in Robertson über 110 Kilometer und 1900 Höhenmeter keinen guten Tag. Bis Kilometer 90 lag das Duo gut im Rennen um Rang drei. Dann aber plagte sich Spitz plötzlich mit heftigen Krämpfen. Sie musste das Tempo reduzieren. Das Duo Annie Last (Großbritannien) und Mariske Strauss (Südafrika) zog vorbei.

„Kurz nach der vierten Verpflegungsstelle bekam ich Probleme mit der Muskulatur. Es war unmöglich, das Tempo hoch zu halten. Ich verstehe das nicht, weil es mir so noch nie passiert,“ erklärte di sichtlich frustrierte Sabine Spitz im Ziel. Bis zu Rennmitte hatte Spitz das Tempo in der Verfolger-Gruppe hoch gehalten, während die Begleiterinnen doch Mühe hatten, ihr zu folgen. Ob sie dabei vielleicht zuviel Tempoarbeit geleistet habe, wollte Spitz nicht bestätigen. Mit nun 13:28 Minuten Rückstand auf das Spitzen-Duo Annika Langvad (Dänemark) und Kate Courtney (USA) liegen Spitz/de Groot nun auf Rang vier.

"Das ist natürlich schon eine ordentliche Hypothek die wir jetzt haben. Aber das Rennen ist noch lang. Ich schaue nach vorne und versuche mich bis morgen bestmöglich zu erholen, um wieder angreifen zu können", hat Spitz trotz des Rückschlags ihren Optimismus nicht verloren. Am Dienstag stehen – ebenfalls in Robertson – erneut 110 Kilometer mit 2000 Höhenmetern auf dem Programm.