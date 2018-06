Regiosport Hochrhein Kompliziertes Saisonende mit doppelter Abstiegsrunde

In der Fußball-Kreisliga A schwankt die Zahl der Absteiger zwischen fünf und sieben. Deshalb müssen die Vierzehnten

Fußball-Kreisliga A: – In Sachen Absteiger aus der Kreisliga A erlebt der Bezirk Hochrhein ein Kuriosium. So wie es aussieht, muss eine doppelte Abstiegsrunde gespielt werden. Sowohl die Dreizehnten als auch die Vierzehnten der beiden Staffeln müssen nachsitzen. Grund dafür ist, dass auch nach dem letzten Spieltag offen ist, ob sieben, sechs oder nur fünf A-Kreisligisten absteigen müssen.

Letztlich hängt alles von Landes- und Bezirksliga ab. Setzt sich der FSV RW Stegen als Vize der Staffel 2 gegen den SV Bühlertal (Staffel 1) und den FC Villingen II (Staffel 3) durch, bleibt der FC Tiengen 08 in der Landesliga.

In diesem Fall würden nur maximal drei Hochrhein-Bezirksligisten absteigen, der Vierzehnte – aktuell der FC Wehr – wäre gerettet. Setzt sich dann auch der Hochrhein-Zweite im Duell der Bezirksliga-Vizemeister gegen den Vize der Bezirksliga Freiburg durch, reduziert sich die Zahl der Bezirksliga-Absteiger auf zwei. Dann wäre auch der FC Geißlingen gerettet. Steigt nur einer der Vizemeister aus Landes- oder Verbandsliga auf, ist nur der Tabellen-Vierzehnte gerettet.

Die Kreisliga A besteht aus zwei Staffeln mit insgesamt 32 Mannschaften. Aus der Kreisliga B kommen vier Meister und zwei Relegations-Aufsteiger. Zwei Meister und ein Vize steigen auf. Damit sind wir bei 35 Mannschaften, drei zuviel. Je nach Zahl der Bezirksliga-Absteiger erhöht sich die Zahl der Absteiger aus der Kreisliga A. Drei Clubs sind ohnehin zuviel. Bei zwei Bezirksliga-Absteiger müssen also fünf Clubs in die Kreisliga B, bei dreien sind es sechs und bei vieren sogar sieben.

Da die Zahl der endgültigen Absteiger erst am Ende der Relegation feststeht und zwischen fünf und sieben schwankt, müssen also nicht nur die Viertletzten der Kreisliga A eine Abstiegsrelegation spielen, sondern auch die Drittletzten. Diese allerdings mit der negativen Option, dass am Ende alles umsonst war und sie trotz eines eventuellen Sieges absteigen müssen. Das bestätigte Staffelleiter Wolfgang Spitz (Stühlingen) auf Nachfrage.

Soll also noch einmal jemand behaupten, dass Fußball ein einfaches Spiel ist...