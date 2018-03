Regiosport Hochrhein Knackiger Start für Klaus Gallmann beim FC Erzingen

Fußball-Bezirksliga: Nach dem Derby beim SV Jestetten fährt der neue Trainer mit seinem Team am Ostermontag zum FC Wehr. FC Wallbach hat den kriselnden FC Wehr bereits am Karsamstag zu Gast. FC Geißlingen muss zum Schlusslicht Bosporus FC Friedlingen

Fußball-Bezirksliga: – Im Klettgau ging es in der Karwoche rund. So trennte sich der FC Erzingen im beiderseitigen Einvernehmen vom Trainer-Duo Luigi Minicozzi und Michael Seifert, das erst in der Winterpause eingesprungen war. Übernommen hat Klaus Gallmann, der eigentlich erst ab Juli vorgesehen war. Nachbar FC Geißlingen, der im Nachholspiel mit 1:5 dem FC Wittlingen unterlag, hat Trainer Andreas Bauhuber (53) für die neue Saison verpflichtet.

Eigentlich wollte sich Klaus Gallmann in Ruhe auf den FC Erzingen vorbereiten. Nun steht er drei Monate eher in der Pflicht: "Die Jungs sind motiviert und gut drauf", deutet er nach der ersten gemeinsamen Trainingswoche neues Selbstvertrauen an: "Ich denke, der SV Jestetten und der FC Schönau hätten über Ostern gern einen anderen Gegner gehabt. Die Jungs wissen, was sie können." Ernsthafte Titelambitionen hegt Gallmann nicht. Ausklingen lasse er die Saison aber keinesfalls: "Vieles was kommt, geschieht bereits mit Blick auf die neue Saison."

Beim Nachbarn FC Geißlingen tritt Andreas Bauhuber, Urgestein des FC Erzingen, sein Amt im Sommer an. Bis dahin will Georg Isele, der im Winter nach dem Rücktritt von Michael Eggert einsprang und im Sommer zu SG Mettingen/Krenkingen wechselt, mit dem Team noch das Minmalziel "Platz 14" erreichen. Das wird nach dem 1:5 gegen den FC Wittlingen nicht leichter. Nun hofft Sportchef Ferhat Orak, dass "sich die Jungs für das intensive und gute Training mit Georg" am Ostermontag beim Schlusslicht Bosporus FC Friedlingen belohnen.

Brisanz steckt in jedem Derby, aber die Partie des FC Wallbach gegen den zuletzt schwer enttäuschenden FC Wehr hat noch ganz andere Vorzeichen. Beide Teams sind in der Rückrunde noch sieglos. Die Bilanz der Gastgeber sieht dank dreier Unentschieden noch etwas freundlicher aus, während beim FC Wehr noch die Null steht: "Wir haben gar nicht so schlecht gespielt", ärgert sich Wallbachs Trainer Patrick Bayer über die Rückkehr eines vergessen geglaubten Problems: "Wir nutzen einfach unsere Chancen nicht." So wurde unter widrigen Bedingungen beim FC Schlüchttal verloren und in Geißlingen sowie gegen den SV Weil II gab es jeweils nur einen Punkt: "Da wäre mehr drin gewesen", ist Bayer überzeugt, dass gegen den FC Wehr die Dinge anders laufen: "Im Derby sind die Spieler hochmotiviert. Vielleicht machen wir es dann besser."

Insgesamt stehen neben dem regulären Spieltag am Karsamstag und der auf Ostermontag verlegten Partie des FC Geißlingen beim Bosporus FC Friedlingen noch drei Nachholspiele auf dem Plan. Ebenfalls am Montag stehen sich der FC Wehr und der FC Erzingen gegenüber: "Ein happiges Programm zum Einstand", atmet FCE-Trainer Klaus Gallmann tief durch. Der FC Schönau, mit insgesamt drei Spielen im Rückstand, hat am Karsamstag den TuS Efringen-Kirchen und am Montag den FC Wallbach zu Gast. Ins Wiesental zum FC Zell reist der zuletzt drei Mal besiegte FV Lörrach-Brombach II, der schon am Samstag gegen den SV 08 Laufenburg keine leichte Aufgabe vor sich hat. Hinter dem spielfreien Tabellenführer FC Wittlingen versucht der VfR Bad Bellingen den Anschluss zu halten, muss sich am Karsamstag mit dem in diesem Jahr noch unbesiegten SV Weil II auseinandersetzen. Den dritten Sieg in Folge peilt die SpVgg. Brennet-Öflingen gegen den SV Buch an.

Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps:

Fußball-Bezirksliga

Karsamstag, 14.45 Uhr:

FV Lörrach-Brombach II – SV 08 Laufenburg (Vorrunde: 3:1). – SR: Luigi Satriano (Zell). – Tipp: 1:1.

16 Uhr:

SV Jestetten – FC Erzingen (2:2). – SR: Ralf Brombach (Kandern). – Tipp: 4:2.

FC Wallbach – FC Wehr (2:1). – SR: Simon Wolf (Rheinfelden). – Tipp: 2:2.

SpVgg. Brennet-Öflingen – SV Buch (1:3). – SR: Jonny Lemmrich (Rheinfelden). – Tipp: 2:0.

FC Zell – FC Schlüchttal (2:0). – SR: Jan Sigel (Waldshut-Tiengen). – Tipp: 5:1.

VfR Bad Bellingen – SV Weil II (0:1). – SR: Markus Metzger (Bad Säckingen). – Tipp: 3:1.

17.30 Uhr:

FC Schönau – TuSEfringen-Kirchen (4:0). – SR: Ali Nasseddine (Ballrechten-Dottingen). – Tipp: 3:2.

Ostermontag, 15 Uhr:

FC Wehr – FC Erzingen (1:1). – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Tipp: 2:2.

FC Schönau – FC Wallbach (2:1). – SR: Timo Bugglin (Weil). – Tipp: 3:1.

Bosporus FC Friedlingen – FC Geißlingen (1:1). – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Tipp: 1:3.

FC Zell – FV Lörrach-Brombach II (Vorjahr: 3:1/1:3). – SR: Francesco Natale (Wollbach). – Tipp: 2:1.