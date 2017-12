Regiosport Hochrhein Kleine Häppchen

SÜDKURIER-Glosse zur Fußball-Bezirksliga

Na, dann wollen wir den Profis von 1899 Hoffenheim, Hertha BSC Berlin und des 1. FC Köln herzlich Danke sagen. Sie haben das richtig gut gemacht, als sie sich mit Rücksicht auf die hiesige Bezirksliga aus dem internationalen Fußball verabschiedeten. Nur noch drei Clubs – die Bayern in der Champions sowie die Dortmunder und Leipziger in der Europa League – sind gerade noch zu verkraften.

Vorteil der Europa-Abstinenz dieses Trios ist nämlich, dass es keine fadenscheinigen Ausreden gibt, sollten Nachholspiele unter der Woche angesetzt werden. Insgesamt elf Spiele sind noch ohne Termin. Staffelleiter Wolfgang Spitz ist nicht zu beneiden. Klingt ihm doch heute noch der Widerspruch der Vereine in den Ohren, die sich bei der Ligatagung in Brennet im August gegen Spiele unter der Woche aussprachen.

Spieltage am Mittwoch waren nicht gewünscht. Jetzt gibt’s die Spiele eben in kleinen Häppchen. Und wenn es dumm läuft, also der Winter über den Rückrundenstart am 3. März hinaus in der Region verweilt, wird’s richtig eng...