Regiosport Hochrhein Klaus Gallmann steigt sofort beim FC Erzingen ein

Fußball-Bezirksliga: Der zunächst für die neue Saison verpflichtete Trainer löst das kurzfristig eingesprungene Trainer-Duo Luigi Minicozzi und Michael Seifert ab. Einstand am Karsamstag im Derby beim SV Jestetten

Fußball-Bezirksliga: – Überraschung in der Karwoche. Wie der FC Erzingen mitteilt, hat der zur neuen Saison verpflichtete neue Trainer Klaus Gallmann bereits jetzt die Arbeit aufgenommen. Der 28-Jährige steht am Karsamstag im Derbybeim SV Jestetten erstmals als allein Verantwortlicher an der Seitenlinie.

FCE-Sportchef Patrick Netzhammer teilt in einer Pressemitteilung mit, dass die Zusammenarbeit mit Luigi Minicozzi und Michael Seifert in beidseitigem Einverständnis vorzeitig beendet wurde. Das Duo war eingesprungen, weil der bisherige Trainer Oliver Neff zu Beginn der Winterpause kurzfristig zum Landesligisten FC Tiengen 08 gewechselt war. Neff war erst im Sommer vom SV Rheintal gekommen.

"Wir bedanken uns bei Luigi und Michael für ihre geleistete Arbeit" schreibt Netzhammer: "Sie haben uns in der Not kurzfristig geholfen, als uns Oliver Neff verlassen hatte. Für ihren hohen Zeitaufwand und vor allem ihre kurzfristige Verfügbarkeit möchten wir uns herzlich bedanken."