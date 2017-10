Fußball Klassiker beim SV 08 Laufenburg

Rothaus-Bezirkspokal: Zum Achtelfinale kommt der FC Bad Säckingen ins Waldstadion

Fußball: – Die nächsten Runden im Rothaus-Bezirkspokal wurden in Saig ausgelost. Im Achtelfinale der Männer an den beiden Feiertagen, Dienstag, 31. Oktober sowie Mittwoch, 1. November, gibt es ein reizvolles Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Jestetten und dem Spitzenreiter FC Schönau. Beide Teams stehen sich drei Wochen später in Schönau erneut gegenüber. Zudem gibt es einen Hochrhein-Klassiker beim Bezirksligisten SV 08 Laufenburg, der A-Kreisligist FC Bad Säckingen empfängt.

Die weiteren Spiele: FC Dettighofen – FC Hauingen, SV Nollingen – TuS Maulburg, SpVgg. Wutöschingen – TuS Efringen-Kirchen, TuS Stetten – VfR Bad Bellingen, SC Lauchringen – FC Wittlingen, FV Haltingen – Spvgg Wehr.

Bei den Fußballerinnen wird bereits das Viertelfinale ausgetragen, allerdings erst am 2. April 2018. Hier spielen: ESV Waldshut – SG Liel/Huttingen, FC Weizen – FC Hauingen, SV Eschbach – FC Bergalingen und SV Görwihl – TuS Efringen-Kirchen.