Regiosport Hochrhein Klares Sache für SV Eichsel

Tischtennis: Verbandsligist siegt 9:2 beim Schlusslicht TTC Suggental. Reserve muss sich in Endingen mit einem Punkt zufrieden geben. SV Nollingen blickt pessimistisch in die Rückrunde

Tischtennis-Verbandsliga Männer

TTCSuggental – SV Eichsel 2:9

Keine große Mühe hatte der SV Eichsel beim Schlusslicht und beendet die Vorrunde auf dem siebten Platz. Christian Switajski/Dennis Kalt und Alexander Höferlin/Michael Kuder punkteten im Doppel, während Lukas Hertrich/Daniel Granier unterlagen. Im Einzel ließ Kalt mit seiner Niederlage gegen Adrian Glunk den 2:2-Ausgleich zu. Dann ging es Schlag auf Schlag. Switajski, Höferlin, Hertrich, Kuder, Granier und nochmals Switajski und Kalt holten sieben Punkte in Folge zum Sieg.

Landesliga Männer, Staffel 3

TTC Endingen – SV Eichsel II 8:8

Das erwartet enge Spiel erlebte die Eichsler Reserve (3.) beim Tabellenvierten. Michael Kuder musste kurzfristig in der „Ersten“ aushelfen, für ihn sprang Tobias Weissenberger ein. Sowohl Patrick Jünge als auch Björn Jünge fehlte gegen Tim Stocker das Quäntchen Glück in der Verlängerung des fünften Satzes, sonst hätte es zu einem Sieg gereicht. So war man am Ende mit dem Unentschieden zufrieden, denn Manuel Brugger/B. Jünge holten den entscheidenden Punkt erst im vierten Satz des Schluss-Doppels. Die Punkte für den Eichsel II holten P. Jünge/Danijel Soldo im Doppel und Brugger, Martin Weiss, P. Jünge, B. Jünge, Soldo und Weissenberger im Einzel.

SV Nollingen – TTSVKenzingen 4:9

„Jetzt sieht es für die Rückrunde ganz düster aus. Es war ein Abbild der Vorrunde, wir hatten unsere Chancen und haben sie nicht genutzt“, ist der Nollinger Spielführer Georg Ranert frustriert über das Ergebnis, das jedoch klarer aussieht, als es war. Nun stehen die Nollinger auf Platz neun und haben bereits fünf Punkte Abstand auf den Tabellenachten. Christian Riehm/Oliver Grass punkteten als einziges im Doppel, mussten sich jedoch jeweils in ihren beiden Einzeln geschlagen geben. In der Mitte war lediglich Ranert einmal erfolgreich. Hinten spielten Petra Kaufmann und Martin Albrecht je einen Punkt ein.