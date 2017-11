Regiosport Hochrhein Klarer Sieg für den SV 08 Laufenburg

Gewichtheben: Landesligist siegt mit 3:0 gegen den GV Donaueschingen und klettert auf Platz zwei

Gewichtheben-Landesliga: – Die Heber des SV 08 Laufenburg stehen wieder auf dem zweiten Tabellenplatz. Das Team feierte einen 3:0-Erfolg gegen den GV Donaueschingen, notierte mit 343,0:188,3 Punkten einen klaren Sieg. Schon nach dem Reißen lagen die Staffel aus Laufenburg mit 127,0:41,0 in Führung. Diesen Vorsprung baute sie im Stoßen mit 216,0:147 sogar noch aus. Damit gingen alle drei Punkte an die Gastgeber.

Beste Heberin war einmal mehr Lisa Eble, die 95 Relativpunkte auf ihrem Konto notierte. Bei Neuzugang Luis Lopez ist noch etwas Luft nach oben. Er nutzte seine Möglichkeiten nicht voll aus, wenn auch 70 Punkte durchaus zufriedenstellend waren. 66 Punkte holte Routinier Andreas Albiez, 65 Punkte ließ sich Leonie Stöcklin gut schreiben. Niklas und Alexander Gruner teilten sich den Wettkampf. Niklas Gruner brachte im Reißen 10,5 Punkte, Alexander im Stoßen 30,5 Zähler in die Wertung. Max Hilbert zeigte mit 68 kg im Reißen und 83 kg im Stoßen zwar Bestleistungen, die sich in der Gesamtwertung aber mit nur sechs Punkten nicht widerspiegelten.

Zum letzten Wettkampf treten die Null-Achter am Samstag, 9. Dezember beim VfL Nagold an, der mit einem Kampf weniger auf Rang drei lauert. Der nächste Heimkampf ist auf Samstag, 13. Januar, in der heimischen Rappensteinhalle gegen den punktlosen Tabellenvorletzten SGV Oberböbingen terminiert.