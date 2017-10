Leichtathletik Klare Sache für Oberrhein-Leichtathleten

Regionaler Nachwuchs setzt sich beim südbadischen Schülervergleichskampf in Emmendingen durch. Drei Klassensiege für das Team aus dem Bezirk

Leichtathletik: – Der jährliche Schülervergleich in den Altersklassen U14 und U16 der sechs südbadischen Leichtathletik-Bezirke war einmal mehr der Höhepunkt einer erfolgreichen Saison. In Emmendingen standen sich 238 Sportler aus 54 Vereinen gegenüber. Erneut schickte der Bezirk Oberrhein starke Mannschaften in die Wettkämpfe und sicherte sich am Ende mit 582 Punkten vor den ebenfalls gut aufgestellten Athleten des Bezirkes Hegau-Bodensee (532 Punkte) den Gesamtsieg.

Teilweise hervorragende Einzelleistungen oder sogar Bestleistungen waren Garant für das überzeugende Ergebnis. Sieg in ihren Klassen holten die Jungs in den Klassen U14 und U16 sowie U16-Mädchen. Die U14-Mädchen kamen auf den dritten Platz.

Devin Thomas (U14) vom TuS Stetten lief die 75 Meter in 9,69 Sekunden und erhielt dafür einen Ehrenpreis. Über 800 m zeigte Johannes Klein (U14) von der LG Hohenfels ein beherztes Rennen und gewann in 2:35,39 Minuten. Jona Wind (U14) vom TuS Stetten wurde Zweiter über 60 m Hürden in 10,52 Sekunden. Im U14-Hochsprung übersprang Jason Kelz (LG Hohenfels) als Sieger die 1,46 m. Zweiter wurde Jannes Koch vom TuS Höllstein mit 1,42 m. Noah Kaiser (U14) vom TV Stühlingen warf den Ball auf stattliche 40,50 Meter, Sebastian Rünzi (TV Wehr) freute sich über 37,50 eter.

Einen starken Tag erwischte der hochmotivierte David Bendig (U16) vom TV Wehr mit gleich zwei Bestleistungen. Über die 80 Meter Hürden sprintete er in 12,17 Sekunden und die 800 Meter lief Bendig in bisher nie erreichten 2:16,33 Minuten. Den U16-Hochsprung gewann Tim Hartinger (TV Wehr) mit 1,58 Meter vor Finn Ströbel (TuS Höllstein), der die gleiche Höhe schaffte. Die Weitsprungkonkurrenz dominierte Ramon Schindler (LG Hohenfels) mit starken 5,32 Metern. Fabian Klein vom TV Schwörstadt kam auf 5,16 Meter. Das U16-Kugelstoßen dominierten die Jungs aus dem Schwarzwald. Finn Ströbel (TuS Höllstein) mit 11,03 Metern und Nick van Rijn (TV Wehr) mit 9,51 Metern blieben dabei unter ihrem Leistungsniveau. Finn Ströbel schnitt mit 33,06 Meter beim Diskuswurf noch am besten ab, Nick van Rijn kam auf 25,77 Meter. Der Speerwurf ging dafür an den Bezirk Oberrhein: Ramon Schindler siegte mit 41,13 Meter vor Finn Ströbel mit 38,23 Meter.

Nicht ganz in Bestbesetzung traten die U14-Athletinnen des Bezirks Oberrhein an. Aline Schmidt (LG Hohenfels) überzeugte mit 10,41 Sekunden über 60 Meter Hürden ebenso wie Anna-Lena Eckenstein (TuS Stetten) mit 1,42 Meter als Hochsprung-Zweite und Tamara Strauß (LG Hohenfels) mit 4,56 Meter im Weitsprung. Regula Valenta vom (TV Bad Säckingen) ließ im Kugelstoßen (9,77 Meter) und Ballwurf (48,00 Meter) die Konkurrenz hinter sich. Ihre Vereinskameradin Melina Huber stieß die Kugel auf 9,40 Meter und holte sich Platz drei.

Bei den U16-Athletinnen wurde Wiebke Herzog von der LG Hohenfels über die 100 Meter in 13,37 Sekunden nur knapp von Sabrina Strötzel (13,34) vom TV Engen besiegt, Pia Bach (TuS Stetten) war als Dritte in 13,56 Sekunden kaum langsamer. Die 800 m-Läufe wurde von den starken Wehrer Mädchen beherrscht. Sophie Litschka (2:27,26 Minuten) siegte vor Alina Müller (2:32,29) und Amelie Höpfl (2:36,96). Nicht ganz an ihre bei den Süddeutschen Meisterschaften erzielte Zeit über 80 m Hürden kam Simea Thanei (TV Wehr) heran. In 12,77 Sekunden wurde sie äußerst knapp von Sabrina Strötzel (12,74 s) geschlagen. Beim Hochsprung gewann die Hegauerin mit 1,56 m ebenfalls von Simea Thanei (1,48 m). Laura Jahnke (TV Weil) wurde Vierte mit ebenso 1,44 m wie Leonie Bühler (TV Bad Säckingen). Pia Bach (TuS Stetten) wurde mit 4,57 m Zweite im Weitsprung – ebenfalls hinter der überagenden Sabrina Strötzel (5,06 m).

Nicht zu schlagen war Dreifachsiegerin Feline Weger (TV Bad Säckingen) beim Kugelstoßen mit 10,70 m, Diskuswurf mit 31,47 m und Speerwurf mit 35,48 m. Franziska König (TV Wehr) zeigte sich mit 10,42 m (Kugel) und 24,67 m (Diskus) stark verbessert und holte wichtige Punkte für den Gesamtsieg des Bezirkes. Lina Meyer (TuS Stetten) kam mit dem Speer (26,26 Meter) auf Platz fünf.