Regiosport Hochrhein Kevin Nicklas: Von Lörrach in die große Fußballwelt

Fußballtrainer Kevin Nicklas (31) trainierte bis vor knapp anderthalb Jahren die A-Jugend beim FV Lörrach-Brombach. Dann wollte der Kaufmann sich beruflich verändern – und ist nun Fußballtrainer in Asien. Bisher in China und ab Januar in Indonesien

Fußball: – Die längste Anreise zum Lizenzverlängerungslehrgang des Südbadischen Fußball-Verbandes (SBFV) in Steinbach hatte er auf jeden Fall. Kurz vor Beginn der dreitägigen Schulung landete Kevin Nicklas auf dem Flughafen in Zürich – angereist direkt aus China. Denn dort war der 31-Jährige bis zuletzt als Trainer engagiert. Aber nicht etwa wie ein Felix Magath oder Roger Schmidt bei den neureichen Profiklubs. Nicklas, der

B-Lizenzinhaber aus Lörrach, war in den Schulen aktiv und trainierte sieben Tage die Woche dutzende chinesische Kinder. Wie es dazu kam? Vor rund anderthalb Jahren wollte sich der gelernte Kaufmann beruflich neu orientieren. "Raus aus dem Alltag, etwas Neues machen", erklärt Nicklas. Auf Facebook entdeckte er eine Stellenanzeige einer chinesischen Firma, welche auf der Suche nach deutschen Trainern war. Und Nicklas schickte seine Bewerbung hin. Er habe jedoch nicht im Traum daran gedacht, dass diese Anfrage wirklich Erfolg haben wird, offenbart der Lörracher. "Doch zwei Tage später hatte ich schon das erste Interview per Skype", berichtet der 31-Jährige.

So erstellte er direkt ein Trainingsvideo aus einer Übungseinheit mit der A-Jugend des FV Lörrach-Brombach. Es folgten weitere Gespräche und Telefonate – und ein Vertragsangebot. "Ich habe keine Sekunde überlegt. So eine Chance darfst du dir als Trainer im Breitenfußball nicht entgehen lassen", weiß Nicklas, der einst beim SV Inzlingen als Spieler und Nachwuchstrainer aktiv war..

Dann ging es an die Details: Den Job kündigen, das Auto verkaufen, die Wohnung auflösen, sich von der Familie und Freunden verabschieden. Und plötzlich saß Nicklas im Flugzeug nach China. "Erst da kam ich ein wenig ins Grübeln, weil eigentlich war die ganze Sache etwas unwirklich. Ich war schließlich kein Profitrainer, aber seither bestreite ich meinen Lebensunterhalt mit dem Coachen“, berichtet der ehemalige Amateurfußballer.

Angestellt war Nicklas beim Fujian Outshion FC in der Stadt Putian. Diese sei eine eher kleine chinesische Stadt, berichtet der Trainer mit Lächeln. Warum das Schmunzeln? Klein bedeutet in China, dass Putian "nur" rund drei Millionen Einwohner hat, also vergleichbar mit Berlin. Und trotz der Menschenmassen war Nicklas sofort bekannt. Zum Einen, da er nur einer von 24 Ausländern in der Stadt war. Zum Anderen, da über den neuen Trainer groß in den Zeitungen berichtet wurde und er Auftritte im Fernsehen hatte. "Ich musste plötzlich Autogramme schreiben und für Selfies bereitstehen. Manchmal war mir das schon richtig peinlich, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt", gesteht Nicklas. Als deutscher Trainer in der chinesischen Provinz fokussierte sich einiges viel auf ihn. Chinesisch spricht der 31-Jährige nur bedingt, bei den Übungseinheiten war oftmals ein Dolmetscher dabei. "Ansonsten haben wir uns mit Händen und Füßen verständigt, im Fußball klappt das ganz gut", sagt Nicklas schmunzelnd.

Inzwischen hat der 31-Jährige seine Zelte in China abgebrochen, nach einem Vereinswechsel sank die Zufriedenheit. Erlebte er bei Fujian Outshion FC eine tolle Zeit, gab es beim neuen Klub zunehmend Probleme. Doch sein Auslandsaufenthalt ist damit nicht beendet. "Ich habe eine neue Herausforderung angenommen", berichtet Nicklas. Im Januar beginnt er als Trainer in Indonesien, der Lörracher wird also weiterhin in Asien aktiv sein.

Bis dahin will er sich in Deutschland erholen, nach einem Unfall in China hat er Probleme mit dem Knie. Beim Trainerlehrgang in Steinbach muss er so auch die praktischen Einheiten als Beobachter absolvieren. Mitnehmen nach Indonesien wird er aber viele neue Erkenntnisse. «Als Trainer lernst du nie aus. Das ist das spannende daran, kein Tag ist wie der Andere», erklärt der passionierte Übungsleiter – und kann manchmal selbst noch nicht glauben, wie sich alles entwickelt hat. Nicklas: "Wie jedes Kind wollte ich Fußballprofi werden. Als das nicht klappte, wollte ich irgendwas mit Fußball zu tun haben. Und plötzlich ist es mein Beruf, jeden Tag Kinder zu trainieren. Bis heute habe ich das Abenteuer noch zu keiner Sekunde bereut."