Regionalsport Hochrhein Kertoku bewahrt VfB Waldshut vor der ersten Heimpleite

Fußball-Kreisliga A: Der Stürmer trifft beim glücklichen 3:3 gegen den starken FC Hochrhein drei Mal. SV BW Murg kommt in Fahrt und siegt in Berau mit 4:1

Kreisliga A-Ost

VfB Waldshut – FC Hochrhein 3:3 (0:0). (skh) Im ersten Durchgang taten beide Mannschaften sich schwer mit dem Tore schießen. „Die erste Hälfte war grauenvoll“, fand VfB-Trainer Nils Mühlenweg die passenden Worte. Nach der Pause fielen ein halbes Dutzend Tore. Für Mühlenweg war es ein glücklicher Punkt in einem schwachen Spiel. Waldshuts Shqiprim Kertoku hatte mit seinen drei Toren großen Anteil am Punktgewinn der Waldshuter.

Tore: 0:1 (50.) Maier; 1:1 (60.) Kertoku; 1:2 (64./FE) Wehrle; 2:2 (67.) Kertoku; 2:3 (86.) Bernauer; 3:3 (89.) Kertoku. – SR: Paul Enderling (Dettighofen). – Z.: 200.

FC Bergalingen – Spvgg Wutöschingen 0:3 (0:2). – In der ersten Hälfte gingen die Wutachtäler verdient mit zwei Toren in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff scheitere Toni Strittmatter mit einer Großchance am Wutöschinger Schlussmann. Im zweiten Abschnitt hatte der FC Bergalingen noch ein paar gute Möglichkeiten, um zu verkürzen. Wieder war es Strittmatter, der diesmal den Ball gegen das Gehäuse köpfte. In der Schlussphase machte Nico Bischoff (70.) mit einem Strafstoßtor alles klar und traf zum 0:3-Endstand.

Tore: 0:1 (10.) Mietz; 0:2 (17.) Budde; 0:3 (70./FE) Bischoff. – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Z.: 110.

FC Grießen – SV 08 Laufenburg II 0:1 (0:1). – Der FC Grießen nutzte seinen Chancen nicht und musste so unglücklich als Verlierer vom Platz. Grießens Trainer Thorsten Stauch sah seine Kicker als die bessere Mannschaft. Im zweiten Spielabschnitt stellten sich die Laufenburger defensiv ein und versuchten mit allen Mitteln, die Führung über die Zeit zu bringen. Jens Neubauer und Dennis Asmus vergaben Großchancen für die Heimelf.

Tor: 0:1 (28.) Herr. – SR: Victor Moreira (Stockach). – Z.: 90.

SG Mettingen/Krenkingen – SV Albbruck 2:1 (1:0). – Die SG Mettingen/Krenkingen hatte im Spiel die besseren Torchancen und behielt durch eine gute Mannschaftsleistung die drei Punkte im Steinatal. Spekatulär war Moritz Ernes zweiter Treffer im Spiel. In der eigenen Hälfte legte er sich den Ball für den Freistoß zu Recht und schoss den Ball aus knapp 55 Metern ins gegnerische Tor. Kurz vor Schluss wurde es nochmal spannend, als Marco Nicolas Vögele für die Albbrucker vom Punkt antrat. Er verschoss den Strafstoß und vergab somit die Chance auf einen Punkt.

Tore: 1:0 (8./FE) M. Erne; 1:1 (62.) Gerteiser; 2:1 (68.) M. Erne. – SR: Frederic Aich (Häusern). – Z.: 150. – Bes.: Vögele (SVA/85.) verschießt FE.

FC RW Weilheim – FC Weizen 5:2 (3:0). – Die Müller-Elf ließ den Gästen keine Chance und sicherte sich durch die spielerische Überlegenheit den Sieg. Nachdem Florian Hiss von den Beinen geholt wurde, verwandelte Patrick Merz (14.) den fälligen Straßstoß für den FC RW Weilheim. Mit den fünf Weilheimer Toren waren die Gäste aus Weizen noch gut bedient. in den Schlussminuten schaltete Weilheim einen Gang zurück und kassierte noch zwei Treffer.

Tore: 1:0 (14./FE) Merz; 2:0 (38.) Zumkeller; 3:0 (40.) Emmerich; 4:0 (62.) M. Flum; 5:0 (71.) Welte; 5:1 (82.) Scherble; 5:2 (84.) Baschnagel. – SR: Jonas Probst (Tegerfelden/CH). – Z.: 250.

FC Berau – SV BW Murg 1:4 (0:4). – Bereits zur Pause lagen die Berauer mit vier Toren im Rückstand. Nach der Pause schalteten die Gäste einen Gang zurück und so kam der SV Berau noch zu ein paar Torchancen. "In der ersten Hälfte haben es die Murger gut gemacht", musste auch der Berauer Trainer Michael Jehle eingestehen. Für Jehle waren die ersten zwei Tore individuelle Fehler seiner Elf. Die Gäste aus Murg konnten verdient die Punkte aus Berau mitnehmen.

Tore: 0:1 (12.) Yilmaz; 0:2 (20.) Huskic; 0:3 (28.) Widtmann; 0:4 (40.) Huskic; 1:4 (73.) Pangritz. – SR: Andreas Schmidt (Todtmoos). – Z.: 120. – Bes.: GR für Eichhorn (SVB/48.).

SV Rheintal – SV Nöggenschwiel 3:2 (1:2). – Der SV Rheintal verschlief die Anfangsphase und geriet schnell mit 0:2 in Rückstand. Danach lief es, und der SV Rheintal konzentrierte sich wieder aufs Fussball spielen. "Es war heute sicherlich kein Leckerbissen, wir haben drei Punkte und gut ist", zeigte sich SVR-Coach Uwe Weißenberger zufrieden nach dem Spiel mit dem Sieg seiner Elf.

Tore: 0:1 (4.) Jehle ; 0:2 (9.) Bächle; 1:2 (21.) Hashani; 2:2 (53.) Wagner; 3:2 (60.) Roder. – SR: Axel Amann (Bettmaringen). – Z.: 100.

Kreisliga A-West

FC Hauingen – SV Karsau 5:2 (3:1). – Nach der gelb-roten Karte gegen Tim Brugger (35.) spielten die Gäste 65 Minuten in Unterzahl. Für Karsaus Trainer Wilfried Zäh war es zum Schluss ein verdienter Sieg der Hauinger. „Wir haben in der zweiten Hälfte trotz Unterzahl Moral bewiesen“, zeigte sich Zäh dennoch zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Kurz vor Schluss musste dann noch Pascal Trapp (87.) nach seiner Ampelkarte vorzeitig vom Platz.

Tore: 1:0 (27.) . Wojtynek, 2:0 (30./FE) Markic, 3:0 (45.+2) Sahin, 3:1 (45.+3) Wohner, 4:1 (67.) D. Wojtynek, 4:2 (72./FE) Wohner, 5:2 (90.+2/FE) Sahin. – SR: Timo Bugglin (Weil). – Z.: 100. – Bes.: GR für Brugger (SVK/35.) und Trapp (SVK/87.).

SV Weil III – SV Nollingen 1:0 (1:0). – Nollingens Vorsitzender Andreas Balling war trotz der Niederlage mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden. "Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden", sah Belling ein gutes Spiel der Gäste. Sie vergaben einige Chancen und hätten mit ein bisschen Glück sogar einen Punkt in den Koffer packen können. Die Nollinger Spieler haben sich im Kellerduell erneut als Einheit präsentiert.

Tor: 1:0 (43.) Brestrich. – SR: Patrick Biehler (Lutterbach/F). – Z.: 30.