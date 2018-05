Fußball-Landesliga: Unnötiges 0:1 gegen die SF Elzach-Yach. Neff-Elf verpasst zumindest ein Remis. Erdal Kizilay versemmelt Riesenchance

Video: Fußball Landesliga: FC Tiengen 08 – SF Elzach-Yach 0:1 (0:0).

Tor: 0:1 (56.) Köhler. – SR: Thomas Renner (Meßkirch). – Z.: 150.

Die Enttäuschung stand Trainer Oliver Neff nach dem 0:1 seines FC Tiengen 08 gegen den Tabellenvierten SF Elzach-Yach ins Gesicht geschrieben. Verständlich. Diese Niederlage war unnötig. Nach einem groben Schnitzer rannten die Tiengener hinterher. Sie riskierten alles, Chancen waren da. Die größte vergab Erdal Kizilay (90.) völlig freistehend. Zumindest ein Remis war drin in einem Spiel, das von vielen Fehlern geprägt war.

Die Gäste waren nicht übermächtig. Obwohl sie von Beginn versuchten, Druck zu machen. "In der ersten 20 Minuten hatten wir massive Probleme. Der Gegner hat den Ball zirkulieren lassen", sagte Neff. Sein Elf fand dann besser ins Spiel und suchte den Weg nach vorne. Doch die Durchschlagskraft fehlte. Neff war nicht unzufrieden: "Nach der starken Anfangsphase der Gäste haben wir die Räume eng gemacht und den Gegner zu Fehlern gezwungen. Nur der letzte Ball in den Strafraum hat gefehlt." Phasenweise sah Neff sein Team sogar einen Tick überlegen. Eine der wenigen guten Möglichkeiten zur Führung für die Null-Achter hatte Tim Rüdiger (27.). Nach einem schönen Spielzug über Tomas Masek setzte er zum Fallrückzieher an. Gästetorhüter Fabian Wölfle parierte zur Ecke.

Die Elzacher forcierten nach dem Wechsel das Tempo. Es war ein Spiegelbild der ersten Hälfte. Wieder brauchte es eine Weile, bis die Tiengener sich neu sortierten. Die entscheidende Szene: Süleyman Karacan (56.) ließ sich auf Dribbling mit Robin Köhler ein, verlor den Ball, Köhler schlenzte die Kugel halbhoch ins lange Eck. Neff: "Das war ein dummer Fehler. Das darf nicht passieren. Dann braucht man sich nicht wundern, dass man am Ende verliert." Neff riskierte alles und brachte den 46-jährigen Marco Baotic für den eher glücklosen Dennis Michel ins Spiel. Sven Maier rückte nach vorne an Baotic' Seite. Die Tiengener spielten nun mit zwei Spitzen.

Chancen zum Ausgleich waren da. Die Gäste brachten die Tiengener einige Mal mit ihren Fehlern ins Spiel. Zwei Mal hämmert Masek den Ball in den grauen Himmel. Sven Maier verzog. Dann kam Kizilays Riesending. Schier unglaublich, wie er so eine Chance vergeben konnte. Er stand am Fünfmeterraum plötzlich frei. Sein Schussversuch war kläglich. Der Ball flog fast parallel zur Grundlinie Richtung Seitenaus. "Ich wollte den Ball nehmen, dann sprang er mir an die Ferse", beschrieb der Pechvogel die Szene.

Neff übte sich nach dem Schlusspfiff in Durchhalteparolen und blickte nach vorne: "Es ist noch alles offen. Mund abputzen, weiter geht's."

FC Tiengen: Hackenberger – Mendy, Karacan, Ködel, Albicker – Rüdiger, Masek, Maier, Di Girolamo, Kizilay – Michel (67. Baotic).

Videointerview mit Marco Baotic (FC Tiengen 08) nach dem 0:1 gegen die SF Elzach-Yach

Video: Michael Neubert