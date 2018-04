Regiosport Hochrhein Kantersieg für den SV Unteralpfen

Kreisliga B-3: Das Rückspiel war schon und wurde verloren. Nun nahm der SV Unteralpfen im nachgeholten Hinspiel Revanche gegen Aufsteiger T.I.G. Bad Säckingen und siegte 6:1

Fußball-Kreisliga B-3: - Das Hinspiel fand wegen der zahlreichen Absagen im Winter erst nach dem Rückspiel statt. Das hatte der SV Unteralpfen vor vier Wochen bei T.I.G. Bad Säckingen noch mit 2:3 verloren – ein Rückschlag im Kampf um den Wiederaufstieg in die Kreisliga A. Nun wurde das Hinspiel in Unteralpfen nachgeholt und die Gastgeber nutzten die Gelegenheit zur Revanche. Nach Toren von Christian Schnurr (23./FE, 87.) Frederick Albiez (35.), Andreas Tröndle, Marius Korol (44.) und Fabio Baumgartner (66.) sowie dem Ehrentreffer von Giovanni Montalione stand es beim Abpfiff von Schiedsrichter Andreas Schmidt (Todtmoos) 6:1.

Überschattet wurde das Spiel von zwei Verletzungen auf Bad Säckinger Seite. Erst humpelte Özden Bagci vom Platz, nur wenige Minuten später blieb Murat Ates am Boden liegen, nachdem er mit seinem Torhüter Christopher Klenner kollidiert war. Klenner hatte außerhalb des Strafraums den Ball vor dem heranstürmenden Tim Bühler geklärt und "checkte" dabei Ates zur Seite. Der Abwehrspieler stürzte unglücklich auf die Schulter. Nach 40-minütiger Unterbrechung wurde er mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht.

Für T.I.G. Bad Säckingen setzte sich damit ein negativer Trend fort. Zahlreiche Spieler sind derzeit verletzt, die Elf stellt sich fast von selbst auf. In Unteralpfen musste gar Betreuer Abdullah Ayvaz ran. So erklärt sich auch der sportliche Durchhänger des stark gestarteten Neulings, dem der Durchmarsch in die Kreisliga A zugetraut wurde. Seit dem Spiel gegen den SV Unteralpfen holte das Team nur noch einen Punkt aus fünf Spielen und rutschte so auf Platz fünf ab.