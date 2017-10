Frauenfußball Kantersieg für den FC Hochrhein

Frauenfußball: 6:0-Erfolg des Verbandsligisten gegen den Hegauer FV II. SV Niederhof kommt in der Landesliga nicht in die Gänge und verliert 3:4 beim TSV Aach-Linz. Remis für SV Nollingen. SG Mettenberg verliert

Frauenfußball Verbandsliga

FC Hochrhein -

Hegauer FV II

6:0 (3:0)

(neu) Der FC Hochrhein knüpfte nahtlos an die Leistung der vergangenen Woche an. „Allerdings haben wir zehn Minuten gebraucht, bis wir richtig ins Spiel gekommen sind“, gab Trainer Mike Stark zu. Schon in dieser Phase hätte seine Elf mit 2:0 oder 3:0 führen können. Lisa Remmele und Verena Siebler vergaben in aussichtsreicher Position. Dann kam der FC Hochrhein in Schwung. Tiziana Di Feo (28.) machte den Anfang. Auch beim zweiten Treffer sieben Minuten später war sie beteiligt. Ihren Schuss versuchte der Gegner vergeblich von der Linie zu kratzen. Nina Sardu (45.) legte nach. Stark: „Damit war schon alles klar.“

Die letzten Zweifel beseitigten Rebecca Strittmatter (47.) und erneut Di Feo (48.) mit einem Doppelschlag kurz nach dem Seitenwechsel. Im Gefühl des sicheren Siegs ging der Spielrhythmus gegen Ende ein wenig verloren. Verena Siebler (82.) erzielte dann doch noch ihr Tor und machte das halbe Dutzend voll. „Der Sieg war wichtig. Er gibt uns Selbstvertrauen für die nächsten schweren Spiele“, freute sich Stark.

Landesliga

SV Titisee -

SV Nollingen

2:2 (1:2)

Ein Punkt – das hätte Nollingens Trainer Bernd Güdemann vor der Partie glatt unterschrieben. Nach 90 Minuten ärgerte er sich über zwei verlorene Zähler. Zumal er beide Strafstöße, die jeweils zum Ausgleich der Gastgeberinnen führten, als unberechtigt wertete.

Zunächst verwandelte Jennifer Fritschi (7.) einen Strafstoß für den SV Nollingen zur frühen Führung. In der 17. Minute zeigte der Unparteiische erneut auf den Punkt. Güdemann: „Es war ein Laufduell, ich konnte kein Foul erkennen.“ Festina Rexhepi (36.) traf zum 2:1 für den Gast vom Hochrhein. Güdemann war bis dahin zufrieden: „Wir waren im Mittelfeld wieder gut aufgestellt. Wir waren stark, spielten gut nach vorn und hatten das Spiel im Griff.“ Nicht mehr ganz so flüssig lief es, als er in der Pause die angeschlagenen Rexhepi, Hanna Krupke und Luisa Haag auswechseln musste. Dann das ominöse 2:2. Güdemann ärgerte sich: „Meiner Meinung nach hat unsere Torhüterin Juliane Strobel in einer Eins-zu-Eins-Situation den Ball gespielt.“

TSV Aach-Linz -

SV Niederhof

4:3 (2:2)

Es läuft einfach nicht beim SV Niederhof. Zunächst sah es allerdings noch gut aus. Carla Langer (11.) und Sarina Jehle (13.) brachten die Niederhoferinnen mit 2:0 in Führung. Doch bis zur Pause stand es 2:2. Nadine Feger (58.) traf zum 3:2. In der Schlussphase musste die Elf von Trainer Uwe Butowski zwei Treffer hinnehmen.

SG Mettenberg -

FC Hausen

1:7 (1:4)

Trainerin Tanja Staller von der SG Mettenberg brachte es schnell auf den Punkt: „Wir haben diesmal schlecht gespielt und es dem Gegner zu einfach gemacht.“ Es lief alles schief in dieser Partie. Kerstin Müller (50.) und Deborah Freier (57.) unterliefen jeweils Eigentore. Das Ehrentor gelang wenigstens noch Belinda Reichenbach in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.