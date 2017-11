Regiosport Hochrhein Kantersieg für TTF Stühlingen im Spitzenspiel

Tischtennis: Oberliga-Aufsteiger fegt TTC Frickenhausen mit 8:1 von den Platten und bleibt auch im siebten Spiel ohne Niederlage

Tischtennis-Oberliga, Frauen

TTC Frickenhausen – TTF Stühlingen 1:8. – Ist der Aufsteiger aus dem Wutachtal so stark oder ist das Niveau der Oberliga so schwach? Mit einer eindrucksvollen Vorstellung beim letztjährigen Vizemeister holten sich die TTF Stühlingen nicht nur den siebten Sieg im siebten Spiel und bauten die Tabellenführung aus. Die vier Spielerinnen ließen die Frickenhausenerinnen mit einer deftigen 1:8-Klatsche in der Halle zurück. So hoch hatte das schwäbische Team zuletzt in der Regionalliga am 15. November 2014 beim damaligen Meister TB Wilferdingen verloren. In heimischer Halle liegt das letzte Debakel in dieser Größenordnung schon neun Jahre zurück. Damals, am 4. Oktober 2008, unterlag der Regionalligist dem BSC Rapid Chemnitz zu Hause mit 0:8.

Nur zwei Mal hatten die Gäste richtig zu kratzen. Zunächst im ersten Doppel, als sich Monika Kuribayashi und Laura Schärrer erst im fünften Satz mit 11:4 gegen Carolin Schlender/Christiane Wisniewski durchsetzten und danach im ersten Einzel von Anna Lasarzick, die im fünften Satz gegen die für Lisa Leopold aufgerückte Nachwuchsspielerin Lea Lachenmayer mit 11:2 gewann. Das Doppel mit Luisa Leser hatte sie mit 3:1 gegen Stephani Sterr/Lachenmayer gewonnen.

In den Einzeln stellten Schärrer (3:0 gegen Schlender), Kuribayashi (3:0 gegen Wisniewski) und Leser (3:0 gegen Sterr) die Weichen. Lasarzick und Kuribayashi (3:1 gegen Schlender) erhöhten auf 7:0, ehe Schärrer gegen Wisniewski im vierten Satz zum Frickenhauser Ehrenpunkt unterlag. Der Schlusspunkt war dann Anna Lasarzick mit dem 3:0 gegen Stephani Sterr vorbehalten.