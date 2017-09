vor 1 Stunde Rolf Rombach Ringen KSV Rheinfelden vor Heimpremiere

Ringen: Regionalliga-Aufsteiger erwartet am Samstag den KSV Taisersdorf in der Halle der Schillerschule. TuS Adelhausen will seine weiße Weste beim AV Sulgen bewahren. Erstbundesligist TuS Adelhausen muss zum VfL Neckargertach