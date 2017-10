Ringen KSV Rheinfelden verliert das Derby

Ringen: Regionalliga-Neuling unterliegt RG Hausen-Zell. Bundesligist TuS Adelhausen muss gegen RKG Freiburg 2000 mit Unentschieden zufrieden sein. Dinkelberg-Reserve behauptet Regionalliga-Führung dank knappem Sieg in Aichhalden

Ringen, Bundesliga Südwest

TuS Adelhausen – RKG Freiburg 2000 11:11

Erster Höhepunkt für die Gastgeber war der 9:4-Punktsieg von Christian John (130 G) gegen Ex-Weltmeister Balasz Kiss. In der ersten Runde noch passiv und mit 0:4 hinten, kämpfte er sich in der zweiten Runde kontinuierlich voran. Ivo Angelov (61 G) holte nach vier Minuten gegen den überforderten Florian Losmann einen 16:1-Überlegenheitssieg nach wiederholter Beinarbeit des RKG-Ringers. Bei seiner Premiere im Bundesliga-Team gewann Arian Güney mit 8:0 gegen Julian Steinbach. Jörn Schubert musste sich im schnellsten Kampf seinem einstigen Vereinskameraden Manuel Wolfer 0:15 geschlagen geben. Aleksandar Maksimovic (71 G) gelang der letzte Sieg mit einem ungefährdeten 5:0 zum 11:8-Zwischenstand vor den Weltergewichtsbegegnungen. Freistil-Ass Stephan Brunner hielt mit einem 3:4 die Niederlage gegen Stefan Käppeler in Grenzen. Greco-Ringer Sascha Keller ließ lange Zeit auf den Sieg hoffen, gab dann aber 40 Sekunden vor dem Gong die Wertung zum 2:5 ab, womit die Freiburger zwei Mannschaftspunkte und damit das Unentschieden holten.

Regionalliga

AB Aichhalden – TuS Adelhausen II 13:14

Knapp, aber erfolgreich, lief es für den Spitzenreiter beim AB Aichhalden. Nick Scherer brachte die Gäste mit einem Überlegenheitssieg in Führung, die dann nach Niederlagen von Ersatzmann Marvin Moser (130 G) und Tizian Gottstein (61 G) abgegeben wurde. Felix Krafft (98 F) und Johannes Voegele (66 F) holten ungefährdete 5:0-Punktsiege zum 8:8. Nach der Pause ließ sich Kevin Kähny (86 G) in der ersten Runde mit einem Wurf vom sonst passiven Roman Brüstle überraschen. In der zweiten Runde glich Kähny aus und gewann 10:6. Mit einem 8:1-Erfolg zeigte Pascal Ruh (80 F), dass er wieder fit ist. Danijel Janecics 4:1 in einer ausgeglichenen Begegnung brachte den Gast in die 14:8-Vorlage. Das knappe 2:3 von Marius Quinto (75 F) bedeutete bereits den Sieg. Deshalb konnte Trainer Thomas Weber die überraschende Schulterniederlage des führenden David Jancso (75 G) zum 13:14-Endstand verkraften.

KSV Rheinfelden – RG Hausen-Zell 13:18

Spannung bis kurz vor Schluss, dennoch verlor der KSV Rheinfelden das Derby gegen die RG Hausen-Zell. Schon im Junior-Duell zwischen Patrick Hinderer und Michael Denner (57 F) ging es verbissen zu. Aus dem 2:4 nach fünf Minuten wurde noch ein 7:13 für Denner. Die erste Überraschung gelang KSV-Trainer Sulejman Ajeti (61 G). Mit einer Schleuder schulterte er Florin Trifan. Slava Sugako (98 kg) feierte einen ungefährdeten 8:1-Punktsieg gegen RG-Trainer Adrian Recorean. Vincent von Czenstkowski brachte die Gastgeber mit einem 5:1 über Sebastian Rapp (66 F) erstmals in Führung bringen – wobei noch mehr möglich gewesen wäre.

Für Hayk Hernandez Perez (86 G) war der Kampf überraschend schon in der ersten Runde mit 0:15 gegen den starken Alex Rümmele beendet. Fabian Wepfer ging gegen Benny Vogt offensiv ran, konnte in der ersten Runde allerdings keine verwertbaren Punkte holen. Dafür ging Vogt mit einer Zweier-Wertung in Führung. Ein stetiger Kampf bis ans Ende der Kräfte hielt die Spannung hoch. Mit kleinen Punkten durch den Kampf an den Mattenrand gewann Wepfer zum 9:10-Gesamtstand. Die Schulterniederlagen von Ersatzmann Björn Mayer gegen Stefan Hauschel (80 F) und überraschend Andius Reisch gegen Laszlo Szabolcs (75 F) besiegelten die erste Rheinfelder Heimniederlage seit 2016.

KSV-Trainer Sascha Oswald war nicht ganz zufrieden: „Wir stehen als Mannschaft zusammen, viele kämpfen füreinander. Wenn kurzfristig ein Ringer abspringt, ärgert mich das.“ Entsprechend besorgt gehen die Rheinfelder ins Stadtderby am Nationalfeiertag, um 17 Uhr, gegen den TuS Adelhausen II, im Rheinfelder Bürgersaal.