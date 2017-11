Regionalsport Hochrhein KSV Rheinfelden muss eine Liga runter

Ringen: Abstieg aus der Regionalliga steht durch die Derby-Niederlage bei der RG Hausen und die Punktgewinne der direkten Konkurrenten fest. Kantersieg für den TuS Adelhausen II

Ringen-Regionalliga: (ror) Da die Spitzenclubs aus Sulgen und Tennenbronn überraschend gegen die "Hinterbänkler" KSV Schriesheim und RKG Reilingen-Hockenheim verloren haben, steht der KSV Rheinfelden nach der 18:12-Derbyniederlage bei der RG Hausen-Zell als zweiter Absteiger neben dem KSV Taisersdorf fest. Der TuS Adelhausen II besiegte den AB Aichhalden mit 23:5 und setzte sich damit vom Verfolgerfeld ab. Als einziger Verein in der Liga ist die Bundesliga-Reserve vom Dinkelberg nicht zum Aufstieg in die DRB-Bundesliga verpflichtet, kann daher entspannt auftreten. Auf Grund der immensen Zusatzkosten, die mit dem Aufstieg verbunden sind, liegt der Verdacht nahe, dass niemand den Titel beziehungsweise den Aufstiegsplatz hinter dem TuS Adelhausen II haben will.

RG Hausen-Zell – KSV Rheinfelden 18:12

Dem KSV Rheinfelden enteilen die direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Gegen die RG Hausen-Zell musste erneut auf Luillys Perez Mora verzichtet werden, der wegen Visa-Problemen nicht von seinem Wettkampf in Bolivien zurückreisen konnte. Es zeigte sich, wie sehr er das Zünglein an der Waage ist. Die Rheinfelder gewannen fünf der zehn Kämpfe, allerdings punktete nur Aufgabesieger Slava Sugako voll. Im Gegenzug gingen drei Vierer an die Gastgeber. Team-Oldie Sulejman Ajeti hatte den zehn Jahre älteren Igor Pevtsov (57 G) als Überraschungsgegner. Der 45-Jährige punktete zunächst mit einem Blitzangriff und später in der Bodenlage, ehe Ajeti ab der dritten Minute mit der Aufholjagd begann und Sekunden vor dem Schlussgong die nötige Zwei für den 14:6-Erfolg einfuhr. Ebenfalls zu Beginn überrascht wurde Fabian Wepfer (66 G), der gegen Benny Vogt 8:4 gewann. Vincent von Czenstkowski drehte ein 0:6 noch in einen 10:8-Sieg, doch war die Hypothek (Zwischenstand 10:15) für die Weltergewichtler zu groß. Manuel Kingani (75 G) verkürzte durch ein 8:3 zwar auf 12:15. Allerdings war Andrius Reisch gegen den Ex-Adelhauser Gergö Wöller chancenlos und unterlag mit 0:11.

TuS Adelhausen II – AB Aichhalden 23:5

Der TuS Adelhausen II kann seine Meisterfeier schon planen. Neuer Verfolger des Spitzenreiters ist die WKG Weitenau-Wieslet, gegen die am 9. Dezember der Titel perfekt gemacht werden kann. Der AB Aichhalden wurde mit 23:5 vom Dinkelberg geblasen. Nur TuS-Auftaktringer Tizian Gottstein war gegen den Ex-WKG-Ringer Radostin Shindov chancenlos. Der Überlegenheitssieg von Felix Krafft (130 F) sowie die Schultersiege von Konstantin Schneider (80 G), Stefan Geiger (61 F) und Alican Ulu (66 G) brachten einen guten Vorsprung. Weber freute sich vor allem über den ersten Erfolg von Ulu, der für seinen Trainingsfleiß belohnt wurde. Jörn Schubert musste sich zehn Sekunden vor dem Gong hingegen den Sieg nehmen lassen und verlor 6:7. Die weiteren TuS-Ringer punkteten erfolgreich. So gab Pascal Ruh (86 F) beim 3:2 nur Strafpunkte gegen den Ex-Hausen-Zeller Frank Schwab ab. Kevin Kähny (98 G/3:1), David Jancso (75 G/5:1) und Schlussringer Stephan Brunner (75 F) mit einem 10:0-Punktsieg rundeten den Kampfabend ab.

Wegen des vorgezogenen Stadtderbys sind am kommenden Wochenende beide Regionalliga-Teams kampffrei.