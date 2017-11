Regiosport Hochrhein KSV Rheinfelden kann doch noch siegen

Ringen-Regionalliga: Mit dem Venezuelaner Luilly Perez Mora gelingt ein 17:15 gegen den KSV Schriesheim. TuS Adelhausen II festigt Tabellenführung durch ein 16:11 bei der RKG Reilingen-Hockenheim

KSV Rheinfelden – KSV Schriesheim 17:15. – Es war wieder der letzte Kampf, der alles zu entscheiden hatte. Es stand 15:15 und es lag ein weiteres Mal in der Hand von Andrius Reisch (75 kg Freistil). Im Vorkampf war er Dawid Wollny noch überhöht. Nun ging er nach 88 Sekunden in Führung mit einer Vierer-Wertung. Noch vor der Pause kam Wollny auf 6:4 heran. Die Sorgenfalten bei den KSV-Fans wurden tiefer – zu quälend die letzten Wochen mit knappen Niederlagen. Doch dieses Mal kam es erfreulich anders. Reisch punktete in der der fünften und sechsten Minute nochmals, der angeschlagene Gegner resignierte und so sahen sich beide die letzten zehn Sekunden des Duells nur noch an.

Mit entscheidend für den Erfolg auch die langersehnte Freigabe von Olympia-Starter Luillys Perez Mora, der mit einem hart umkämpften 4:1-Erfolg den rumänischen Meister Attila Tamas besiegte. Vor Reisch glich Manuel Kingani (75 G) nach einem 2:4-Rückstand dank dreier Vierer-Ausheber durch einen 14:4-Erfolg aus. Patrick Hinderer (57 G) begrenzte die Niederlage auf 0:12 gegen den Ex-Adelhausener Ceyhun Zaidov. Vyacheslav Sugako (130 F) verkürzte mit einem 9:5-Erfolg.

Mit diesem Elan geht es am Samstag zum Schlusslicht KSV Taisersdorf, der bisher lediglich einen knappen 14:13-Erfolg gegen den AV Sulgen feierte. Nach dem 22:7-Sieg im Vorkampf sollte es für die Rheinfelder möglich sein, den ersten Auswärtssieg feiern zu können.

RKG Reilingen-Hockenheim – TuS Adelhausen II 11:16. – Für den TuS Adelhausen II blieb es bis zum Schusskampf spannend. Dieses Duell entschied Pascal Ruh durch seinen vorzeitigen Überlegenheitssieg in der fünften Minute für sich. Tizian Gottstein (57 G) hielt durch ein 0:4 die Niederlage in Grenzen. Dafür konnten Felix Krafft (130 F) und Kevin Kähny (98 G) jeweils voll punkten. Durch den 7:2-Erfolg von Johannes Voegele (61 F) führte die TuS-Reserve zur Pause 10:5. Marius Quinto (71 F) konnte nach seinem Bundesliga-Ausflug im Regionalliga-Team ein 3:5 in der Schlussminute zu einem 7:6 drehen. Routinier Konstantin Schneider (80 G) klärte eine halbe Minute vor dem Schlussgong zum 3:1-Erfolg gegen Evgenik Titovski.

Am Samstag, 20 Uhr, erwartet der TuS Adelhausen II den AV Sulgen in der Dinkelberghalle. Gegen den württembergischen Aufsteiger gab es nach einem Mattensieg den noch immer nicht juristisch geklärten Dämpfer am "grünen Tisch". Entsprechend sollen nun Taten folgen. Die Drittplatzierten gewannen am Dienstag gegen die RG Hausen-Zell glatt 40:0, da die Wiesentäler nur acht Ringer stellen konnten.