Regiosport Hochrhein KSV Rheinfelden holt Siegfried Knauer zurück

Ehemaliger Ringer übernimmt nach Weggang von Sulejman Ajeti gemeinsam mit Sascha Oswald das Training des Oberligisten. Rückkehr von Vojtech Benedek ist sicher.

Ringen-Oberliga: – Der KSV Rheinfelden hat einen Nachfolger für Trainer Sulejman Ajeti, der nach siebenjähriger Tätigkeit voraussichtlich zum TSV Ehningen wechselt. Der langjährige Aktive Siegfried Knauer übernimmt zusammen mit Sascha Oswald die aus der Regionalliga abgestiegene Staffel. Siggi Knauer war viele Jahre für den KSV Rheinfelden auf der Matte, war gemeinsam mit Oswald aber auch schon für den Lokalrivalen TuS Adelhausen aktiv. Ebenfalls schon in Adelhausen, aber auch schon beim KSV Rheinfelden war der erste feststehende Neuzugang aktiv. Nach seinem Intermezzo beim KSV Haslach kehrt Vojtech Benedek zum KSV Rheinfelden, für den er bereits in der Saison 2015 aktiv war, zurück.

Der Terminplan für die neue Oberliga-Saison der Ringer steht ebenfalls fest. Nach unzähligen Auftaktkämpfen in fremden Hallen, freut sich Absteiger KSV Rheinfelden darüber, die neue Saison am 8. September erstmals wieder zu Hause, gegen den KSV Appenweier, eröffnen zu dürfen. Schlusspunkt der Saison wird am 22. Dezember der Heimkampf gegen den VfK Mühlenbach sein.