Ringen KSV Rheinfelden hofft auf Wende

Regionalliga-Ringer erwarten zum Start in die Rückrunde den Tabellenvierten AB Aichhalden. Ligarivale TuS Adelhausen II muss gegen Aufsteiger KSV Schriesheim auf die Matte. Erst-Bundesligist TuS Adelhausen beim bisher punktlosen Schlusslicht ASV Urloffen

Ringen, 1. Bundesliga Südwest: (ror) Die Ringer starten am Samstag zu den Rückkämpfen der Verbandsrunde. Bundesligist TuS Adelhausen ist beim bisher punktlosen Schlusslicht ASV Urloffen zu Gast. Die Ortenauer wurden auf dem Dinkelberg mit 23:10 besiegt. Der ASV Urloffen startete bereits am vergangenen Wochenende in die Rückrunde und unterlag Aufsteiger SV Nackenheim mit 11:18. Nachdem sich Schwergewichtler Leo Kempf kurz nach Anpfiff verletzte, bleibt abzuwarten, ob der ASV Urloffen erneut nur zu neunt gegen den TuS Adelhausen antreten wird oder ob Reserveringer Lucian Vilcu aufläuft. Zwar können die Dinkelberg-Ringer verletzungsbedingt ebenfalls nicht in Bestbesetzung antreten, doch sollte das bei der "Philipp/Reichenbach-Zehn" weniger ins Gewicht fallen.

Regionalliga: – Entsprechend offen ist auch die Aufstellung des TuS Adelhausen II im Kampf gegen Aufsteiger KSV Schriesheim. Die Nordbadener kämpfen ihrerseits ebenfalls mit personellen Sorgen und konnten zuletzt nur noch vereinzelt ein komplettes Team stellen. Zu Saisonbeginn rangen die Nordbadener dem Team von Thomas Weber beim 13:13 einen Zähler ab und ärgerten sich über die vergebene Chance des doppelten Punktgewinns. Dafür konnte der KSV Schriesheim die Siegesserie der RG Hausen-Zell unterbrechen als sie – ausnahmsweise zu zehnt – mit 17:15 gewannen.

Der KSV Rheinfelden erwartet zum nächsten Heimkampf den Tabellenvierten AB Aichhalden. Die 12:13-Vorrunden-Niederlage zeigte den Neulingen, wie wichtig einzelne Punkte sein werden. „Die missglückte Vorrunde ist abgehakt. Am Samstag wird die Wende eingeleitet“ ist sich KSV-Trainer Sascha Oswald sicher. Mit dem Stilartenwechsel ermöglichen sich einige neue Variationen bei den Hochrhein-Ringern. Weiterhin wird täglich die Freigabe von Luilly Perez Mora erhofft, der dann im Halbschwergewicht für Punkte sorgen soll als Zünglein an der knappen Waage der Ergebnisse. „Wir haben das Potenzial, das Ruder rumzureißen“, sagt Oswald.