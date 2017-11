Regiosport Hochrhein KSV Rheinfelden feiert zweiten Sieg in Folge

KSV Rheinfelden feiert zweiten Sieg in Folge

Ringen: Regionalliga-Neuling punktet im Kellerduell beim KSV Taisersdorf. Spitzenreiter TuS Adelhausen II patzt zu Hause gegen AV Sulgen

Ringen Regionalliga

KSV Taisersdorf – Rheinfelden 10:23

Der KSV Rheinfelden sicherte sich im Kellerduell im Linzgau die Punkte und bleibt im Rennen um den Ligaverbleib. Dabei legten die Hochrheinringer erfolgreich vor und führten zur Pause bereits 18:0. Slava Sugako (130 F) musste dabei als einziger Rheinfelder über die komplette Kampfzeit gehen und gewann ungefährdet 6:2. Wie erhofft blieb Patrick Hinderer (57 G) ohne Gegner. Sulejman Ajeti (61 F) als Schultersieger und Fabian Wepfer (66 G) mit einem 15:0-Überlegenheitssieg nach 3:39 Minuten holten jeweils die Maximalpunktzahl.

Die ersten Zähler für die Gastgeber gab es nach der Pause bis 86 Kilogramm im Freistil, wobei Johann Frick lediglich mit 0:8 unterlag. Vincent von Czenstkowski musste in der zweiten Runde zunächst seinen Vorsprung schmelzen sehen, allerdings klärte er mit seinem Schultersieg in der sechsten Minute die Verhältnisse und damit auch die Vorentscheidung für die Hochrheinringer.

Danach kämpfte Sascha Oswald im ungewohnten Mittelgewicht bis 80 kg und gab lediglich eine Drei ab (15:3). Dafür schonte sich Manuel Kingani (75 G) und ließ sich mit der ersten Aktion schultern. Die nochmal umkämpfte Schlussbegegnung entschied dann Andrius Reisch (75 F) für sich durch die letzte Wertung zum 6:5-Endstand.

TuS Adelhausen II – AV Sulgen 13:17

Beim TuS Adelhausen II verlief die erste Halbzeit ähnlich einseitig. Der AV Sulgen gewann die ersten fünf Kämpfe, der TuS die zweiten fünf Kämpfe. Am Ende entscheidend zum Einen die drei Vierer, die in den leichtesten Klassen abgegeben werden mussten durch die Nachwuchsringer Tizian Gottstein (57 G), Jakob Sailer (61 F) und Alican Ulu (66 G). Im Gegenzug gewannen für die Dinkelbergringer lediglich Marius Quinto (kampflos bis 75 F) und Oldie Konstantin Schneider (80 G) voll. Schneider punktete hierbei den Ex-Europameister der Kadetten, Louis Stumpe 16:1 in fünf Minuten aus.

Mit entscheidend sicherlich die 3:6-Niederlage von Felix Krafft (130 F) gegen den Georgier Nodar Egadze. Anfang der fünften Minute konnte Krafft seinen Vorsprung auf 3:0 ausbauen, ehe Egadze mit einer Zwei herankam. „Die Wertung hätte man auch anders geben können“, befand Trainer Thomas Weber bezüglich der entscheidenden Vierer-Wertung in der Schlussminute, womit statt einem Punkt für den TuS zwei dagegen kamen.

Nach der Pause konnte Pascal Ruh (86 F) mit seinem 5:4-Erfolg den ersten Zähler für Adelhausen einfahren. Da Jörn Schubert (71 F) „lediglich“ mit 6:1 gewann, stand somit bereits die Niederlage fest. David Jancso (75 G) verkürzte den Abstand zumindest noch mit seinem 5:1-Erfolg. Durch die 12:20-Niederlage des zweitplatzierten KSV Tennenbronn bei der RG Hausen-Zell bleibt die TuS-Reserve weiterhin an der Tabellenspitze.