Regiosport Hochrhein KSV Rheinfelden entscheidet die Aufstiegsfrage

Ringen-Regionalliga: RG Hausen-Zell steigt trotz 11:22-Niederlage beim TuS Adelhausen II in die Bundesliga auf. Verfolger KSV Tennenbronn „rettet“ sich durch Heimniederlage gegen Absteiger KSV Rheinfelden

Ringen-Regionalliga: – Mit Siegen beendeten die Regionalliga-Ringer die Saison. Dabei verabschiedete sich Aufsteiger KSV Rheinfelden mit einem 17:16 beim KSV Tennenbronn. Meister TuS Adelhausen II gewann das Derby gegen die RG Hausen-Zell souverän mit 22:11. Die Kombinierten aus dem Wiesental steigen dennoch zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in die 1. Bundesliga auf.

TuS Adelhausen II – RG Hausen-Zell 22:11

Beide Mannschaften stellten ihr bestmögliches personelles Aufgebot, um sich nochmals würdig zu präsentieren. Tizian Gottstein (57 kg-Freistil) legte für die Gastgeber los und gewann ungefährdet mit 9:0 gegen Michael Denner. Schwergewichtler Felix Krafft hatte gegen RG-Coach Adrian Recorean seine Mühen. Verletzungsbedingt musste Recorean jedoch in der vierten Minute bei 0:2-Rückstand aufgeben.

Johannes Voegele – vom Publikum gewählter „Ringer des Jahres“ im Reserveteam – holte einen 8:4-Sieg gegen Florin Trifan (61 kg-Freistil). Vor allem in der Bodenlage musste sich Kevin Kähny (98 kg-Greco) gegen den starken Alex Rümmele beim 0:3 auspunkten lassen. Gleich zwei Mal hatte Alican Ulu (66 kg-Greco) eine Überraschung für seinen Gegner Benny Vogt parat. Der Schultersieg nach einem Konter war der Lohn für seinen Trainingsfleiß.

In einem engen Duell ging Ex-Zeller Pascal Ruh (86 kg-Freisti) mit 3:3 als Sieger gegen Stefan Hauschel von der Matte. Aktionsreicher ging es bei TuS-Senior Konstantin Schneider zur Sache. In der Schlussminute gelang ihm gegen Eric Ritter nach sehenswerten Aktionen der 17:2-Überlegenheitssieg. Weniger Glück hatte David Jancso (75 kg-Greco). In Führung liegend wurde er von Simon Waßmer bei einem Konter kalt erwischt. Dessen Schultersieg sorgte für den letzten Jubel der Gäste. Den Schlusspunkt setzte Marius Quinto (75 kg-Freistil) für den TuS Adelhausen II gegen RG-Oldie Jörg Denner. In der fünften Minute ging er mit einem 16:0-Sieg zufrieden von der Matte.

TuS-Vorsitzender Aribert Gerbode zollte der RG Hausen-Zell seinen Respekt, dass sie den Aufstieg wahr nimmt und sich nicht Schiebereien der Liga unterworfen hat. Ins gleiche Horn stieß TuS-Trainer Thomas Weber bei seinem Dank an das Team, das als Reserve oft kurzfristig Ringer fürs Bundesliga-Team abgeben musste. Weber äußerte seinen Unmut über die Zustände in der Liga. Er forderte die Verbandsverantwortlichen auf, Riegel vorzuschieben.

KSV Tennenbronn – KSV Rheinfelden 16:17

Der KSV Rheinfelden gab zwar ein weiteres Mal eine Überraschungsaufstellung ab, doch zeigte sich das als glückliche Fügung. Um auf neun Ringer zu kommen, wurde Jugendringer Nick Seves (75 kg-Greco) eingesetzt und Manuel Kingani dafür auf 86 Kilogramm geschoben. Dort unterlag der Greco-Spezialist zwar auf der Matte. Doch Miroslav Geshev brachte knapp sechs Kilogramm zuviel auf die Waage. Deshalb gehörten Kingani die vier Punkte.

Zum Auftakt holte Patrick Hinderer (57 kg-Greco) früh einen 16:1-Überlegenheitssieg. Auch Björn Bauser (98 kg-Greco) gelang mit einem Schultersieg die Maximalpunktzahl. Nach Punktsiegen von Fabian Wepfer (66 kg-Greco) und Vincent von Czenstkowski (71 kg-Freistil) lag der KSV Rheinfelden zwischenzeitlich mit 16:8 vorn. Beim Stand von 16:16 brachte Andrius Reisch (75 kg-Freistil) einen zwischenzeitlichen 6:0-Vorsprung mit 6:5 über die Zeit und sorgte so für Jubel bei beiden Vereinen. Hätte Reisch nämlich verloren, wäre der KSV Tennenbronn als Vizemeister zum Aufstieg verpflichtet gewesen.