Ringen, Regionalliga KSV Rheinfelden: Rumpfkader ohne Chance

Ringen, Regionalliga: AV Sulgen – KSV Rheinfelden 23:8.

(ror) KSV-Trainer Sascha Oswald war wütend, konnte er doch wegen kurzfristiger Absagen nur neun Ringer gegen Mitaufsteiger AV Sulgen stellen. „Das habe ich in 28 Jahren so noch nicht erlebt. Es tut mir leid für die, die sich das ganze Jahr reinhängen.“ Trotz kleinem Kader begann der Abend gut. Sulejman Ajeti (57 F) führte in der ersten Runde 5:3 gegen Nika Tatuashvili. Beim Stand von 5:5 gewann der Georgier auf Schulter. Auf verlorenem Posten stand Johann Frick bei seiner Saisonpremiere im Schwergewicht gegen den Ex-Nendinger David Stumpe. Trotz erheblichem Gewichtsnachteil zögerte er die überhöhte Punktniederlage bis zur Schlussminute hinaus. Der erwartete Höhepunkt des Abends – das Aufeinandertreffen von Nodar Egadze (AVS) gegen Slava Sugako (KSV) – brachte gleich zum Ende der ersten Minute einen Vierer-Wurf zugunsten des Rheinfelders. Die beiden Musterathleten tasteten sich daraufhin vorsichtig ab – 6:1 für Sugako nach zweieinhalb Minuten. Doch dann ging der Sulgener an das Bein Sugakos und dieser konterte mit einem spektakulären Kopfklammerüberwurf. Coach Owald: „Ein Hammerkonter!“ Aus der daraus folgenden gefährlichen Lage gab es für Egadze kein Entkommen mehr – Schultersieg 14 Sekunden vor dem Halbzeitgong.

Vincent von Czenstkowski (66 F) verlor gegen den DM-Dritten Marco Eckl mit 3:5. Fabian Wepfer (71 G) unterlag mit Gewichtsnachteil von vier bis fünf Kilogramm 1:6. Als kleine Freude zum Abschluss gewannen die beiden Weltergewichtler des KSV Rheinfelden. Andrius Reisch (75 F) holte gegen den sehr passiven Fabio Herzog einen 7:0-Erfolg. Schlussringer Manuel Kingani (75 G) machte mit seiner tollen Fitness aus einem 0:4 noch den 7:4-Erfolg.

TuS Adelhausen II – WKG Weitenau-Wieslet 25:7.

Gut lief es für die Reserve des TuS Adelhausen im Derby gegen die WKG Weitenau-Wieslet. Deutlich geschwächt traten die Gäste zwar an, doch kam es nur zu sieben Kämpfen. Nick Scherer (57 F), Marius Quinto (75 F) und Kevin Kähny (130 G) kamen kampflos zu ihren Vierern. Jörn Schubert (66 F), David Jancso (71 G) und Danijel Janecic (75 G) gewannen technisch überhöht. Spannender der Kampf von Mohamed Soltani (98 F) gegen Denis Würger. Zwar unterlag der TuS-Recke 7:10, konnte aber den Kampfausgang bis zum Schluss offen halten. Altmeister Konstantin Schneider (86 G) blieb über die Kampfdauer für den Mattenleiter der aktivere Ringer, wodurch er mit drei Punkten belohnt wurde. Die Zweier-Wertung von Jonas Dürr kurz vor dem Gong war da nur noch Ergebniskorrektur zum 3:2-Endstand für den TuS-Senior.

Punktreich ging es bis 80 Kilogramm im Freistil zu: Pascal Ruh unterlag seinem ehemaligen Vereinskameraden Alex Asal 4:10. Die Niederlage begrenzen konnte Stefan Geiger (61 G), der gegen WKG-Ass Svetlin Shindov beim 0:10 zumindest keine Vier abgab. „Punkte sind immer gut. Aber so kampflos ist es schade für die Ringer“, freute sich TuS-Trainer Thomas Weber über den leicht errungenen Sieg.