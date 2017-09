Ringen, Regionalliga KSV Rheinfelden: Ein Abend zum Vergessen

Ringen, Regionalliga: 13:20-Niederlage im Derby bei der WKG Weitenau-Wieslet. TuS Adelhausen II nach 22:6-Erfolg gegen den KSV Tennenbronn wieder Spitzenreiter

Ringen, Regionalliga: (ror) Ein Abend zum Vergessen war das zweite Derby für den KSV Rheinfelden in der Wiesentalhalle Steinen-Höllstein. Gegen die WKG Weitenau-Wieslet kamen die Rheinfelder mit 13:20 deutlich unter die Räder. “Heute lief einfach gar nichts”, zeigte sich KSV-Trainer Sascha Oswald nach dem Kampf enttäuscht.

So musste im Schwergewicht mit Björn Bauser der Reservist der zweiten Mannschaft her, da Roland Berde beruflich verhindert war. Bauser musste sich im Inzlinger Duell in knapp zwei Minuten seinem ehemaligen Trainingspartner Michael Herzog mit 0:15 geschlagen geben. Zum Auftakt stellten die Rheinfelder Patrick Hinderer in die 57-er-Klasse, der erwartungsgemäß von Svetlin Shindov ausgepunktet wurde. Dafür konnte dann KSV-Trainer Sulejman Ajeti (61 kg) mit einem 12:0-Erfolg dank drei erfolgreicher Würfe den Anschluss für den KSV herstellen. Vyacheslav Sugako (98 kg) ging es zunächst ruhig an, holte dann in der vierten Minute den 16:1-Überlegenheitssieg zum 7:8-Zwischenstand.

Den ersten Dämpfer bekamen die Hochrhein-Ringer im 66kg-Duell. Vincent von Czenstkowski konnte an seine bisherige Saisonleistung nicht anknüpfen. In einem lange sehr ausgeglichenen Kampf brachte er seine Angriffe nicht durch. In der Schlussminute musste er in der Bodenlage gleich mehrere Wertungen abgeben, womit die WKG zu einem weiteren Dreier kam. Die kurzfristige Umstellung von Murat Argin in die 86er-Klasse brachte dem Gast auch kein Glück. Argin verkürzte bei der 2:8-Niederlage in der Schlussminute, womit Jonas Dürr nur zwei Zähler einheimste. Die Vorentscheidung fiel in der Klasse bis 71 kg: Fabian Wepfer hätte mindestens zwei Punkte holen müssen, um das Team im Rennen zu halten. Allerdings kam er gegen Dennis Kronenberger nicht durch. Der Schlusssprint in der letzten Minute brachte statt dem Ausgleich dann zwei Konter, womit zum Gong sogar noch der Abstand auf 8:0 wuchs. Der nächste Tiefschlag für den derzeit schon geplagten KSV Rheinfelden und sein Eigengewächs Wepfer. Der Überlegenheitssieg von Andrius Reisch (75 kg Freistil) durch eine Beinschraubenserie sowie der ungefährdete 6:0-Erfolg von Manuel Kingani (75 kg Greco) waren da nur noch dezente Ergebniskorrektur.

Deutlich besser lief es für den TuS Adelhausen II. Nach den personellen Ausfällen der vergangenen Woche konnte das Team von Thomas Weber zu Hause gegen Tabellenführer KSV Tennenbronn eine schlagkräftige Mannschaft stellen, die die Schwarzwälder deutlich mit 22:6 nach Hause schickte, womit der TuS Adelhausen II nun wieder an der Spitze der Tabelle steht.

Der noch angeschlagene Pascal Ruh wurde beim Stand von 0:14 geschultert. Im Duell zweier Freistil-Olympia-Teilnehmer unterlag TuS-Neuzugang Nick Matuhin (130 kg Greco) gegen den Bulgaren Dimitar Kumchev nach 3:0-Führung knapp 3:4. Nach seinem Arbeitsunfall genesen konnte Felix Krafft (98 kg) die Niederlage mit 3:4 in Grenzen halten. Die weiteren Adelhauser gingen als Sieger von der Matte. Frühzeitig gelang dies Nick Scherer (57 kg), Stefan Geiger (61 kg) und David Jancso (71 kg) durch technische Überlegenheit. Renier Perez (75 kg Freistil) und Marius Quinto (80 kg) wurden nach kampfbedingten Verletzungen Aufgabesieger. Im Duell zweier deutscher Spitzenringer gewann TuS-Neuzugang Arian Güney gegen WM-Teilnehmer Florian Neumaier durch Kampfrichterentscheid. Jörn Schubert (66 kg) musste mit dem Gong zwar den Ausgleich zum 6:6 hinnehmen, gewann aber durch mehr Zweier-Wertungen gegen den Kadetten-EM-Teilnehmer David Brenn.