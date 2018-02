Regionalsport Hochrhein Justin Schlageter spielt in der Bundesliga

Albbrucker Tennisspieler wechselt für die neue Saison vom Badenligisten TC BW Villingen zum Bundesligisten TC GW Mannheim

Tennis: (gew) Große Chance für Justin Schlageter: Der Albbrucker, der vergangene Saison noch für den Badenligisten TC BW Villingen angetreten ist, schwingt ab Sommer sein Rackett in der Bundesliga. Sein neuer Verein ist der TC Grün-Weiß Mannheim, bei dem der 16-Jährige Mannschaftskollege von Weltklassespielern wie Tommy Haas oder Dominic Thiem aus Österreich ist. Für Schlageter bedeutet der Wechsel eine große Herausforderung. Vom Bezirksligisten TC Dogern, bei dem er aufgewachsen ist, wechselte er 2016 zum TC BW Villingen in die Badenliga. 2016 wechselte er auch die Schule. Drei Jahre vor dem Abitur ging's vom Hochrhein-Gymnasium in Waldshut aufs Kurpfalz-Gymnasium in Mannheim.

Der Villinger Trainer Jürgen Müller hat nun zwar einen Abgang in seinem Badenliga-Team zu verkraften, bringt dafür aber Verständnis mit. „Das ist in Abstimmung mit uns passiert. Wenn so ein junger Spieler die Chance auf die Bundesliga hat und Training mit Top-Spielern absolvieren kann, legen wir dem Jungen keine Steine in den Weg und freuen uns, dass einer von uns den Sprung in die Bundesliga geschafft hat", sagt Müller.

Schlageter spielte jüngst auch beim 24. Bodensee-Tennisturnier in Tengen erfolgreich. Erst im Hallbfinale des stark besetzten Turniers in der Sandplatzhalle des TC Tengen musste sich Schlageter, der an Position drei gesetzt war, dem tschechischen Profi und Vorjahressieger Karel Vesecky (TC Ehingen) mit 4:6 und 6:7 geschlagen geben. Leon Back vom TC RW Tiengen stieß in Tengen bis ins Achtelfinale vor.