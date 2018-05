Regionalsport Hochrhein Justin Schlageter erst im Finale gestoppt

Der Albbrucker Tennisspieler Justin Schlageter, der seit dieser Runde für den Bundesligisten TK GW Mannheim spielt, stößt beim Rudi-Berger-Cup in München und beim Slowakia-Cup bis ins Finale vor

Tennis: (gew) Der Albbrucker Justin Schlageter, der seit dieser Runde für den Bundesligisten TK GW Mannheim spielt, war bei zwei Turnieren erfolgreich. Beim Nachwuchsturnier der BMW Open, dem Rudi-Berger-Cup in München, unterlag Schlageter erst im rein deutschen Finale gegen Sven Lemstra (Aschheim) mit 3:6 und 0:6. Zuvor hatte er sich im Halbfinale gegen Jeremy Schiffris (Unterschleißheim) mit 6:4 und 6:3 durchgesetzt. Bei den "Slowakia Open" in Bratislava stand der Albbrucker, der an Position 13 gesetzt war, nach Siegen gegen den Slowaken Samuel Puskar, den Ungarn Zsombor Velcz (6:4, 6:3) und den Österreicher Luka Mrsic (7:6, 6:7, 6:3) im Viertelfinale. Hier bezwang er den Serben Kristijan Juhas mit 6:4 und 6:2, ehe er sich im Halbfinale gegen den an vier gesetzten Tschechen Andrew Paulson mit 6:3 und 6:0 durchsetzte. Erst im Finale musste sich Schlageter dem an Position zwei gesetzten Polen Daniel Michalski mit 5:7 und 1:6 geschlagen geben. Ab diese Woche geht's nach Österreich: Hier bestreitet Justin Schlageter seine nächsten Turniere in Villach und Mödling.