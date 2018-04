Regionalsport Hochrhein Jung und Alt schwitzen bei Estelberg-Lauf - Mit Galerie und Video!

Pekka Roppo aus Grießen läuft ohne Konkurrenz zum dritten Sieg hintereinander. Evi Polito und Tanja Lang schnellste Frauen. Ausrichter TV Waldshut freut sich über die große Resonanz beim Nachwuchs. Erster von vier Läufen der "May Running Series"

Leichtathletik: – Pekka Roppo – wer sonst? Der 34-jährige Finne aus Grießen, der für Kosken Kuoho startet, ist der Sieger des 5. Estelberg-Laufs, den der TV Waldshut als erster von vier Läufen der "May Running Series" ausrichtet. Es ist der dritte Sieg Roppos hintereinander bei der Kletterei über 11,7 Kilometer und 370 Höhenmeter. Die "Laufmaschine" aus dem Klettgau verfehlte allerdings wegen der ungewöhnlich hohen Temperaturen von fast 30 Grad Celsius die eigene Rekordmarke aus dem vergangenen Jahr um 43 Sekunden. Die Uhr blieb für Roppo bei 46:49 Minuten stehen. Über vier Minuten vergingen, ehe Ole Srocke, der Trainer des May Running Team, wie 2017 als Zweiter in 51:01 min den Zielstrich überquerte. Dritter wurde Tobias Herrmann, ebenfalls vom May Running Team, in 51:30 min. "Das ist ein richtiger Berglauf. Bei der größten Steigung mit 30 Prozent musste ich sogar gehen", gab der schnelle Finne nach dem Lauf zu. Er sei zufrieden, obwohl er seinen eigenen Rekord verpasst habe. Roppo: "Heute war es einfach zu heiß."

Schnellste Frau auf der Langdistanz war wie vergangenes Jahr Evi Polito von der LG Hohenfels. Sie brachte das Kunststück fertig, in 58:56 min exakt dieselbe Zeit wie bei ihrem Sieg von vor einem Jahr zu laufen. Sie war außerdem die einzige Läuferin, die unter der Ein-Stunden-Marke blieb. Im SÜDKURIER-Online-Interview gab sie zu, dass auch sie an ihre Grenzen gehen musste. Auf die Plätze zwei und drei verwies sie Claudia Kehl (May Running Team/1:02:00 min) und Lokalmatadorin Marianne Lechthaler geb. Schlachter (LG Hohenfels/1:03:29).

Auch die kurze Distanz von Birkingen nach Kuchelbach und zurück über 4,7 km hat es in sich. Hier siegte Fabian Greiß (SV Reichenau) in 18:51 min vor Thomas Bächle (Grafenhausen/19:43), Ralf Reckermann (LG Hohenfels/20:23) und Patrick Isele (Ühlingen/20:47). Bei den Frauen gewann Tanja Lang (LG Hohenfels) in 22:37 min vor Vorjahressiegerin Susanne Eberhardt (Waldshut-Tiengen/25:25) und Stefanie Blattert (Crossfit WT-Tiengen/27:04).

Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit den Siegerinnen Evi Polito (Langdistanz) und Tanja Lang (Kurzdistanz) von der LG Hohenfels