Fußball-Kreisliga A-West: 2:1 im Derby beim FV Degerfelden reicht für Platz 13. Noch warten aber zwei Partien im Kampf um den Ligaverbleib gegen den SV Berau

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Ein Sieg im Derby beim FV Degerfelden gibt normalerweise genug Anlass, um zu feiern. Doch für den SV Karsau ist nach dem 2:1 in einem mäßigen Spiel noch nicht alles vorbei. Die Stimmung schwankt zwischen Hoffen und Bangen. Zunächst einmal ist die Erleichterung bei den Karsauern groß, überhaupt Platz 13 noch einmal erreicht zu haben. Dank der 2:4-Niederlage des FV Fahrnau gegen den FV Lörrach-Brombach III. Zwischenzeitlich lag sogar der direkte Ligaverbleib in der Luft nach der 2:0-Führung des SV Nollingen beim FC Hausen.

Hätte, wenn und aber – nach der verkorksten Saison mit dem Trainerwechsel vor einigen Wochen ist man beim SV Karsau froh, dass man jetzt noch einmal die Chance hat. Karsaus Sportchef Martin Gottstein freute sich natürlich über den Derbysieg. Dem Spiel selbst konnte er jedoch nicht viel abgewinnen: "Es war Not gegen Elend. Aber wir haben verdient gewonnen." Kurz vor der Pause gerieten die Karsauer allerdings in Rückstand. Patrick Pflüger (43.) zirkelte einen Freistoß ins Netz – der FV Degerfelden führte plötzlich.

Die Karsauer kämpften sich nach der Pause zurück. Sie mussten aber bis zur 60. Minute warten, bis Erik Brandner den Ausgleich markierte. Die Entscheidung fiel kurz vor dem Schlusspfiff. Dominik Zumkeller (87.) schoss das erlösende 2:1 für den SV Karsau. Damit war ein Etappenziel erreicht.

"Das Team ist nach wie vor gut drauf, die Stimmung war immer gut, und die Jungs haben an sich geglaubt", sagte Gottstein. Zweifel waren während der Saison schon aufgekommen, ob die Einstellung der Spieler wirklich gut genug gewesen war. Auch nachdem Wilfried Zäh aufgehört hatte, war der ganz große Durchbruch nicht gekommen. Die Karsauer durchschritten weiterhin ein Wellental der Gefühle. Vor dem letzten Spieltag rangierten die noch auf einem Abstiegsplatz. Sie mussten also auf die Schützenhilfe aus Lörrach, Nollingen und Hauingen hoffen. Zumindest in zwei Fällen ging es gut. So dass sich die Karsauer jetzt auf Platz 13 wiederfinden. Ein Hoffnungsschimmer.

Mannschaft und Verantwortliche wissen aber, dass es noch einmal spannend wird. Gottstein: "In den nächsten zwei Wochen müssen wir jetzt noch einmal Vollgas geben." Er weiß, wie schwer die Aufgabe wird und schätzt die Chancen auf 50 zu 50 ein. Bis zum Sonntag hatten sich die Karsauer noch nicht intensiv mit den Abstiegsendspielen befasst. Gottstein wusste nach der Partie noch nicht einmal, wer der Gegner ist. Wenn's in den Aufstiegsspielen zur Verbands- und Landesliga optimal läuft, sind der SV Karsau und Gegner SV Berau ohnehin gerettet. Darauf will sich vermutlich keiner einlassen.