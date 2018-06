Regiosport Hochrhein Johannes Renz verabschiedet sich beim VfB Waldshut nach über 25 Jahren

Fußball-Kreisliga A-Ost: Urgestein hängt seine Fußballschuhe mit 32 Jahren an den Nagel. Hoffnung auf sein zweites Tor für die "Erste" in den ausstehenden drei Spielen ist noch nicht gestorben.

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Nach Kapitän Vesel Alidemaj (30), der künftig die "Zweite" trainieren wird, verlässt ein weiteres "Urgestein" die 1. Mannschaft des VfB Waldshut nach dieser Saison. Johannes Renz, schon als F-Junior in der Schmittenau aktiv, hängt seine Kickschuhe an den berühmten Nagel. Zu seinem Abschied erreichte uns ein Pressetexte des Vereins.

Noch "urgesteiniger" geht wirklich nicht: Johannes Renz hat beim VfB Waldshut in der F-Jugend das Kicken gelernt und hängt am Ende dieser Saison seine Fußballschuhe mit 32 Jahren an den berühmten Nagel. Er hat sich dabei nicht nur auf dem Fußballplatz mit seinem kompromisslosen und (meist) fairen Spiel sehr viele Freunde unter den VfB-Anhängern gemacht, sondern er war auch immer zur Stelle, wenn beim VfB Waldshut außerhalb des Platzes bei Arbeitsdiensten, Sponsorenläufen, Festen oder den May-Jugendturnieren Helfer gebraucht wurden. Aktuell ist er Kassierer der Jugendabteilung. „Ich möchte so dem VfB Waldshut auch etwas zurückgeben“, sagt er.

Johannes machte die komplette Jugend beim VfB bis zu den A-Junioren durch, wechselte dann in die Zweite und war Stammspieler der "Ersten" ab den Aufstiegsspielen zu Landesliga gegen den SV RW Ballrechten-Dottingen. Allerdings warf ihn eine schwere Verletzung zurück und er pausierte für vier Jahre. Nach seiner Rückkehr war er aus der "Ersten" nicht mehr wegzudenken – und dies, obwohl er beruflich bedingt nicht immer dabei sein konnte. Der Beruf ist für den 32-Jährigen ein Grund aufzuhören, ein weiterer seine Familie mit Frau und zwei Töchtern, denen er nun mehr Zeit widmen will.

Einer seiner ersten Trainer war Tommy Buschle, der Renz ab der Saison 1993/94 (F-Jugend), der E-Jugend mit dem Gewinn der Bezirksmeisterschaft und der C-Jugend begleitete. Tommy erinnert sich noch gut an Johannes Renz in früheren Jahren: „Er war immer schon ein aufgewecktes Bürschchen, damals ein waschechter Goalgetter und für jeden Blödsinn bereit.“

Johannes Renz denkt gern zurück an die Jahre beim VfB Waldshut. An den Aufstieg in die Bezirksliga mit Trainer Bruno Blum, aber auch an die gute Kameradschaft und lange Nächte mit seinen Kumpels wie Vesel Alidemaj, Ismail Yeni und Nico Keller. „Das war ein fester Kern, allerdings haben in den vergangenen Jahren mehr und mehr Spieler unserer Generation aufgehört. Jetzt kommen zum Glück beim VfB Waldshut viele junge A-Junioren nach“, freut er sich über einen hoffentlich nahtlosen Übergang. Für sie will er auch in den Relegationsspielen zur Bezirksliga gegen TuS Lörrach-Stetten noch einmal richtig Gas geben: „Der Aufstieg wäre ein krönender Abschluss.“

Übrigens krönend: Gern erinnert sich Johannes Renz an etwas Einmaliges: Gegen den FC Weizen hat der robuste Verteidiger sein erstes und (bislang) einziges Tor für die Erste des VfB Waldshut mit einem sehenswerten Weitschuss – im Stil eines "Tor des Monats" – erzielt, das die Zuschauer frenetisch gefeiert haben. Vielleicht kommt ja in den Relegationsspielen noch ein weiteres dazu…