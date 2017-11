Regionalsport Hochrhein Johannes Flum: "Der FC St. Pauli ist Kult"

SÜDKURIER-Ortstermin in Hamburg mit dem Weilheimer Fußballprofi, der für den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga spielt

Johannes, zehn Monate leben und spielen Sie als Südbadener schon im hohen Norden. Sind Sie in Hamburg schon ein bisschen heimisch geworden?

Ich denke, dass ich angekommen bin. Ich fühle mich in der Hansestadt und dem Verein sehr wohl.

Sie werden in den nächsten Tagen erstmals Vater.

Meine Frau Leonie und ich freuen uns auf ein Mädchen. Ihr Name ist aber noch geheim.

Dann wird Familie Flum größer. Planen Sie mal eine Rückkehr in Ihre Heimat?

Soweit können wir nicht planen. Auf jeden Fall möchte ich die letzten Jahre meiner Fussballerkarriere optimal nutzen. Wir können es uns gut als Familie vorstellen, die nächsten Jahre in Hamburg zu bleiben. Mein Vertrag beim FC St. Pauli läuft zwar im Juni 2018 aus, doch es gibt Signale vom Verein, unsere Zusammenarbeit fortzuführen.

Den Wechsel von Eintracht Frankfurt in der 1. Liga eine Etage tiefer in die 2. Liga bereuen Sie nicht?

Gar nicht. Ich wollte wieder mehr Spielpraxis und die habe ich jetzt. Der Wechsel nach meiner langen Verletzungspause war für mich ganz sicher die richtige Entscheidung.

Apropos Wechsel: Als sie zum FC St. Pauli kamen, war Ewald Lienen Ihr Trainer. Er rückte Ende der vergangenen Saison als Technischer Direktor ins Management des Vereins. Nachfolger als Trainer wurde Olaf Janßen. War das eine Umstellung für Sie?

Nein. Ewald Lienen hat mich nach St. Pauli geholt. Olaf Janßen war damals sein Co-Trainer. Auch mit ihm als Trainer komme ich super klar.

Der HSV ist in Hamburg als Erstbundesligist die große Nummer. Zwei Mal fast abgestiegen und jetzt wieder stark gefährdet. Sehen wir nächste Saison ein Hamburger Stadtderby in der 2. Liga?

Wenn ich das sagen würde, würde ich mir hier Feinde machen. Aber ich glaube wirklich nicht, dass der HSV absteigt.

So ein Stadtderby wäre auch in der 1. Bundesliga möglich.

Das wäre geil, ist aber Zukunftsmusik. Als Tabellenfünfter haben wir gezeigt, dass wir oben mitspielen können. Aber Fortuna Düsseldorf, Holstein Kiel, den 1. FC Nürnberg und auch Union Berlin sehe ich derzeit noch vor uns. Spielerisch brauchen wir uns nicht zu verstecken, aber wir müssen mehr Tore schießen. Zwölf Tore in zwölf Spielen hat auch der Vorletzte Greuther Fürth geschossen. Das ist zu wenig.

Also bleibt der FC St. Pauli vorerst die Nummer 2 in der Hansestadt?

Manchmal ist es gar nicht so schlecht, ein bisschen im Schatten des großen Bruders zu stehen.

Aber wahrgenommen wird der Kiez-Club.

Natürlich. Der FC St. Pauli ist Kult und die St. Pauli-Fans leben diesen Verein. Und wir haben nicht nur in Hamburg Fans, sondern in ganz Deutschland. Unseren Totenkopf als Vereinssymbol kennt sicher jeder Fußball-Fan. Sehr viele unserer Fans reisen mit zu Auswärtsspielen. Und bei Heimspielen ist unser Stadion am Millerntor mit 30.000 Fans fast immer ausverkauft.

Und nach den Spielen geht’s dann zur Party nebenan auf die Reeperbahn?

Mit der Mannschaft war ich natürlich unter der Woche mal auf City-Tour. Der Hafen, die Elbphilharmonie und auch die Reeperbahn – das gehört zu Hamburg. Die Stadt macht einfach Spaß.

Haben Sie noch Kontakt zu Ihren alten Kollegen in Weilheim?

Ja klar. Ich bin auch bestens über den FC RW Weilheim informiert. Über meinen Bruder Claudius, meine Eltern und meinen Kollegen Alex Rindt.

Testfrage: Wo stehen die Weilheimer nach dem Abstieg in die Kreisliga A?

Sie sind Zweiter hinter dem VfB Waldshut, haben aber ein Spiel weniger.

Test bestanden – Gratulation.